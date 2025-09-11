Ordítozás, lánykérés, kizárás: a baranyai pártól volt hangos a valóságshow – VIDEÓ

Mint arról korábban beszámoltunk portálunkon, egy pécsi lány és komlói barátja is próbára tette kapcsolatát a Kísértés idei évadában. Márk viszont a tegnapi este folyamán úgy döntött, hogy a szabályokat megszegve beront a lányok tábortűz ceremóniájára, ezzel vállalva, hogy kizárják a műsorból – olvasható a borsonline.hu felületén.

A pár férfi tagjának nem titkolt célja volt az is, hogy bebizonyítsa, megváltozott, mióta többször is megcsalta kedvesét. Márk azonban nem bírta a műsorral járó nyomást, ami végül odáig vezetett, hogy berontott a lányok tábortűz ceremóniájára, ahol Kasza Tibi ugyan figyelmeztette a szabályokra, de a hősszerelmest semmi sem állíthatta meg, így végül távozni kényszerült a szigetről, de ezt már nem a barátnőjével tette.

Amikor idejöttünk, én kijelentettem, hogy a menyasszonyommal fogok hazamenni, és most egy kérdésem lenne, méghozzá az, hogy hozzám jössz-e feleségül? – tette fel a nagy kérdést a komlói srác, miután elővette a gyűrűt és féltérdre ereszkedett.