Ordítozás, lánykérés, kizárás: a baranyai pártól volt hangos a valóságshow – VIDEÓ

Ordítozás, lánykérés, kizárás: a baranyai pártól volt hangos a valóságshow – VIDEÓ

Mint arról korábban beszámoltunk portálunkon, egy pécsi lány és komlói barátja is próbára tette kapcsolatát a Kísértés idei évadában. Márk viszont a tegnapi este folyamán úgy döntött, hogy a szabályokat megszegve beront a lányok tábortűz ceremóniájára, ezzel vállalva, hogy kizárják a műsorból – olvasható a borsonline.hu felületén.

A pár férfi tagjának nem titkolt célja volt az is, hogy bebizonyítsa, megváltozott, mióta többször is megcsalta kedvesét. Márk azonban nem bírta a műsorral járó nyomást, ami végül odáig vezetett, hogy berontott a lányok tábortűz ceremóniájára, ahol Kasza Tibi ugyan figyelmeztette a szabályokra, de a hősszerelmest semmi sem állíthatta meg, így végül távozni kényszerült a szigetről, de ezt már nem a barátnőjével tette.

Amikor idejöttünk, én kijelentettem, hogy a menyasszonyommal fogok hazamenni, és most egy kérdésem lenne, méghozzá az, hogy hozzám jössz-e feleségül? – tette fel a nagy kérdést a komlói srác, miután elővette a gyűrűt és féltérdre ereszkedett.

A Kísértés szereplőit kizárták a műsorból

Miután Kasza Tibi jelezte, hogy ez az akció számukra a játék végét fogja jelenteni, csak döbbenten figyelte az eseményeket, de Márkot csak kedvese válasza érdekelte.

Nagyon megbántottál, de láttam rajtad, hogy mi beszél belőled, szóval úgy gondolom, hogy ezeket még meg tudom neked bocsájtani, és igen” – bökte ki az első meglepetés után Fanni.

