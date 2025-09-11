Ossian
Rocklegenda csavargott a pécsi belvárosban
Paksi Endre, az Ossian frontembere, énekese a pécsi belvárosban tett csavargásáról osztott meg egy fotómontázst a rockegyüttes közösségi oldalán.
A zenekar a hétvégén adott telt házas, két órás nagy koncertet a pécsi Káptalan Kertben, amelyen rengeteg régi és új dalt játszott az Ossian. A fellépés másnapján - mint azt a fotók is híven mutatják - egy rövid belvárosi korzózás is belefért a rocklegenda idejébe.
Pécsről egyenesen a fővárosba vezetett a zenekar útja, amelynek tagjai a Corvin moziban dedikáltak.
