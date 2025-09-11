szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

25°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ossian

2 órája

Rocklegenda csavargott a pécsi belvárosban

Címkék#koncert#rocklegenda#Ossian#Pécs

Paksi Endre, az Ossian frontembere, énekese a pécsi belvárosban tett csavargásáról osztott meg egy fotómontázst a rockegyüttes közösségi oldalán.

Bama.hu

A zenekar a hétvégén adott telt házas, két órás nagy koncertet a pécsi Káptalan Kertben, amelyen rengeteg régi és új dalt játszott az Ossian. A fellépés másnapján - mint azt a fotók is híven mutatják - egy rövid belvárosi korzózás is belefért a rocklegenda idejébe.

Paksi Endre, az Ossian frontembere. Fotó: Ossian FB-oldal.

Pécsről egyenesen a fővárosba vezetett a zenekar útja, amelynek tagjai a Corvin moziban dedikáltak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu