Rocklegenda csavargott a pécsi belvárosban

A zenekar a hétvégén adott telt házas, két órás nagy koncertet a pécsi Káptalan Kertben, amelyen rengeteg régi és új dalt játszott az Ossian. A fellépés másnapján - mint azt a fotók is híven mutatják - egy rövid belvárosi korzózás is belefért a rocklegenda idejébe.

Paksi Endre, az Ossian frontembere. Fotó: Ossian FB-oldal.

Pécsről egyenesen a fővárosba vezetett a zenekar útja, amelynek tagjai a Corvin moziban dedikáltak.