Kiakadtak olvasóink: nem szabadott volna a Megasztárba engedni a baranyai énekest?

Az újabb találkozás azonban nem hozott békülést. A kamerák előtt folytatódott a szóváltás, és Jázmin ismét hevesen védte igazát. Sőt, Tóth Gabira célozva egy éles megjegyzést is tett, miszerint előbb legalább érettségit kellene szereznie, ha zsűriként ítélkezik mások felett. A légkör egyre feszültebbé vált, végül a fiatal énekesnő sértődötten távozott, mondván: megalázva érzi magát a közönség és a tévénézők előtt.

Olvasóinkat is megosztotta a Megasztár balhé

Rengeteg olvasónk írta le véleményét cikkünk kapcsán a történtekről. Egyesek védelmükbe vették Jázmint, mert szerintük hölgynek mentális betegsége van, ezért nem szabadott volna így közölni vele, hogy nem az éneklés az ő útja. Többen azonban a zsűri mellé álltak, bár az ilyen típusú műsorok jellemzője, hogy a válogatók alkalmával feltűnik egy-egy vicces produkció, ezekre a balhékra azonban nem lenne szükség, mert elveszi a figyelmet és a rivaldafényt a tehetséges énekesekről, akikből szintén nincs hiány a Megasztár 8. évadában.

Egy kommentelő szerint pedig az egész eset tanulsága, hogy nem szabadna lenézni azt, akinek csak 8 általánosa van, hisz nem tudhatja senki, hogy mi miatt nem tudott valaki a tanulmányaira koncentrálni.