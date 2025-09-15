24 perce
Kiakadtak olvasóink: nem szabadott volna a Megasztárba engedni a baranyai énekest?
Nem ez volt a legérdekesebb adás azok számára, akik valóban a remek énekesek miatt kapcsoltak a TV2-re. A Megasztár 8. évadának második válogatója is a baranyai énekes balhéjáról marad emlékezetes. Olvasóinkat megosztotta Selyem Jázmin incidense.
Kifakadt a zsűri a baranyai énekesre. A kommentelők egy része a védelmébe vette a fellépőt.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a TV2 Megasztár válogatóján komoly botrány kerekedett Selyem Jázmin szereplése körül. A komlói származású, de Budapesten élő fiatal énekesnő Zalatnay Sarolta „Nem vagyok én apáca” című slágerével próbálta lenyűgözni a zsűrit, ám a produkció egyhangú elutasítást kapott. Tóth Gabi különösen keményen fogalmazott, amikor kijelentette, hogy Jázminnak sem ritmusérzéke, sem hangja nincs.
Selyem Jázmin visszatért a műsorba, de nem úgy sült el, ahogy várta
Az első adásban kapott kritikákat nehezen viselte Selyem Jázmin. Úgy érezte, igazságtalanul bántak vele, és a zsűritagok szavait sértőnek találta. Hevesen reagált, sőt, kijelentette, hogy örökre megutálta Tóth Gabit. Később egy TikTok-videóban már a műsor házigazdájának, Ördög Nórának is üzent, aki azonban higgadtan kezelte a helyzetet: meghívta Jázmint a következő adásba, hogy személyesen rendezzék a vitát.
Az újabb találkozás azonban nem hozott békülést. A kamerák előtt folytatódott a szóváltás, és Jázmin ismét hevesen védte igazát. Sőt, Tóth Gabira célozva egy éles megjegyzést is tett, miszerint előbb legalább érettségit kellene szereznie, ha zsűriként ítélkezik mások felett. A légkör egyre feszültebbé vált, végül a fiatal énekesnő sértődötten távozott, mondván: megalázva érzi magát a közönség és a tévénézők előtt.
Olvasóinkat is megosztotta a Megasztár balhé
Rengeteg olvasónk írta le véleményét cikkünk kapcsán a történtekről. Egyesek védelmükbe vették Jázmint, mert szerintük hölgynek mentális betegsége van, ezért nem szabadott volna így közölni vele, hogy nem az éneklés az ő útja. Többen azonban a zsűri mellé álltak, bár az ilyen típusú műsorok jellemzője, hogy a válogatók alkalmával feltűnik egy-egy vicces produkció, ezekre a balhékra azonban nem lenne szükség, mert elveszi a figyelmet és a rivaldafényt a tehetséges énekesekről, akikből szintén nincs hiány a Megasztár 8. évadában.
Egy kommentelő szerint pedig az egész eset tanulsága, hogy nem szabadna lenézni azt, akinek csak 8 általánosa van, hisz nem tudhatja senki, hogy mi miatt nem tudott valaki a tanulmányaira koncentrálni.
Információink szerint a Baranyából származó Selyem Jázminnak idehaza is voltak nézeteltérései és vitái a környezetében, de többen kedves, jó lelkű hölgyként emlékeznek rá.