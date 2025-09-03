Spoilerveszély! A Nyerő Páros komlói versenyzője mindenkit vérig sértett, egy pillanat alatt megfagyott a levegő – VIDEÓ

Idén a kilencedik évaddal tért vissza a Nyerő Páros az RTL-re, ahol nem mindennapi próbatételek várnak a hazai sztárokra. Ezúttal is nyolc szerelmespár költözött be a reality villájába, hogy megküzdjenek egymással és saját magukkal is a trófeáért.

A versenyzők között van a komlói Varga Rebeka is, akinek rengeteg követője van a közösségi felületeken, de a Bódi Tesók kedvelői is betekintést nyerhettek már az életébe, ugyanis Bódis Bencével alkot egy párt. Továbbá mint ismert, 2024-ben ő lett a Miss Influencer Hungary.

Az első részekből kiderült, hogy személyisége sokakat nem nyűgözött le, sőt, Árpa Attila például gyakorlatilag az első perctől kezdve nem találta szimpatikusnak, ennek pedig hangot is adott.

Spoilerveszély

A szerda esti részben egy pillanat alatt megfagyott a levegő, ugyanis a baranyai kötődésű lány olyat mondott, amire mindenki felkapta a fejét. A „Teszek rád” névre keresztelt játékban a lányok 10, 20 vagy 40 ezer forintos téteket rakhattak, amit a páros akkor kapott meg, ha a Sebestyén Balázs által feltett kérdésre azonosan válaszoltak. Az utolsó fordulóig jó hangulatban telt a megmérettetés, de aztán robbant a bomba.

A kérdés az volt, hogy mi volt a legnagyobb őrültség, amit közösen éltek át. Bódi Bence erre azt felelte, amikor Disneylandben azt hazudta a párjának, hogy az a hullámvasút, amire felülnek, egy egészen aprócska lesz, de nem volt az. Nos, Varga Rebeka ezzel nem értett egyet.

Az a baj, hogy mire eljutunk hozzád, már a sok birka befolyásol!

Az influenszer kijelentésén több versenytárs is fennakadt, köztük talán a legjobban Laky Zsuzsi és Csocsesz. Kulcsár Edina ugyan próbálta menteni a menthetőt, és a komlói lány is bocsánatot kért, de az örömteli hangulat egy csapásra megszűnt. Nem is csoda, hogy lefekvésig gyakorlatilag ez volt a téma a villában végig.