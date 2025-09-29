Durva pofonokat kapott a pécsi zenekar énekese, de sokáig állta a sarat

A Sztárbox 3. évadának 4. részében visszatérő vendéget köszönthettek: ifjabb Schóbert Norbert újra ringbe szállt azok után, hogy a legutóbbi próbálkozása alkalmával alulmaradt Istenes Bence ellen. Ezúttal egy pécsi zenekar, a Punnany Massif énekese volt az ellenfele férfi könnyűsúlyban.

Meszes Balázs keményen állta a sarat a Sztárbox 3. évadának 4. adásában.

Forrás: MW

Sztárbox: pécsi zenész szállt ringbe

A Sztárbox vasárnapi adásában Meszes Balázs csapott össze Schóbert Norbival. A vélemények már a találkozó előtt megoszlottak arról, hogy a jelentős korkülönbség kinek jelenthet előnyt. Izgalmasan indult az összecsapás, már az első menetben rászámoltak Meszesre, ám jól sikerült állnia a sarat. A pofonok száma nem csökkent, testre is rengeteg ütést kapott a pécsi zenekar énekese, a harmadik menetben végül a játékvezető döntött úgy, hogy véget vet az ütközetnek.

Meszes Balázs elmondta a mérkőzés után, hogy fél éve volt felkészülni a műsorra, bármeddig bírta volna a pofonokat és természetesen folytatni szeretni ezt a remek sportágat, a boxot.

Az est folyamán még több összecsapást is rendeztek: a férfi nehézsúly utolsó negyeddöntőjében Kembe Sorel színész és Dudás Miki világbajnok kajakozó mérte össze tudását, melyből utóbbi jött ki győztesen.

Női könnyűsúlyban Bernáth Odett és Kocsis Alexandra estek egymásnak, szoros pontozással végül Odettet látták jobbnak a bírák.

Az est fénypontjának Pápai Joci és Kocsis Dénes ütközete bizonyult, melynek végén szintén a bíráknak kellett eldöntenie a győztes kilétét. Pápai Joci végül behúzta az összecsapást, majd váratlan bejelentést tett: „Az igazságérzetem nem engedi, hogy én menjek tovább” – szólalt meg a meccs végén a zenész, aki ezzel hivatalosan is visszalépett a további küzdelmektől.