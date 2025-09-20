szeptember 20., szombat

Friderika névnap

27°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

27 perce

Sztárvillanás a medencében: Varga Viktor elkápráztatta a közönséget (VIDEÓ)

Címkék#sztár#Szigetvári Gyógyfürdő#Varga Viktor

Különleges élményben volt része a vendégeknek a Szigetvári Gyógyfürdőben: Varga Viktor élőben varázsolt a vendégeknek.

Bama.hu
Sztárvillanás a medencében: Varga Viktor elkápráztatta a közönséget (VIDEÓ)

Ez volt aztán a meglepetés, az énekes nemrég több helyszínen is dalra fakadt a Szigetvári Gyógyfürdőben, többek közt a medencében is! 

Nem ritka, hogy egy sztár a színpadon, előadás közben ragyog, de Viktor a háttérben is figyelmes és barátságos maradt. A rajongók boldogan készítettek vele közös fotókat, beszélgettek vele, és mindannyian örömmel távoztak a különleges nap után. 

A fürdő hangulata igazi ünneppé vált a zenének és a személyes jelenlétnek köszönhetően. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu