Sztárvillanás a szigetvári medencében: Varga Viktor elkápráztatta a közönséget (VIDEÓ)

Nem ritka, hogy egy sztár a színpadon, előadás közben ragyog, de Viktor a háttérben is figyelmes és barátságos maradt. A rajongók boldogan készítettek vele közös fotókat, beszélgettek vele, és mindannyian örömmel távoztak a különleges nap után.

A fürdő hangulata igazi ünneppé vált a zenének és a személyes jelenlétnek köszönhetően.