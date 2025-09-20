Celebfigyelő
Sztárvillanás a szigetvári medencében: Varga Viktor elkápráztatta a közönséget (VIDEÓ)
Különleges élményben volt része a vendégeknek a Szigetvári Gyógyfürdőben: Varga Viktor élőben varázsolt a vendégeknek.
Ez volt aztán a meglepetés, az énekes nemrég több helyszínen is dalra fakadt a Szigetvári Gyógyfürdőben, többek közt a medencében is!
Nem ritka, hogy egy sztár a színpadon, előadás közben ragyog, de Viktor a háttérben is figyelmes és barátságos maradt. A rajongók boldogan készítettek vele közös fotókat, beszélgettek vele, és mindannyian örömmel távoztak a különleges nap után.
A fürdő hangulata igazi ünneppé vált a zenének és a személyes jelenlétnek köszönhetően.
