Fokozódik a Megasztár-balhé: Tóth Gabi nem hagyta szó nélkül testvére durva kritikáját

Korábban a Bama is beszámolt róla, hogy Tóth Vera határozott véleményt fogalmazott meg a TV2 Megasztár idei évadáról. Ez különösen érdekes, hiszen Vera is ezen a tehetségkutatón keresztül vált ismertté, miközben a Megasztár 2025-ös zsűrijében Tóth Gabi ül. A nővére szavait Gabi is hallotta, és nem titkolta, hogyan gondolkodik a történtekről.

Tóth Gabi reagált testvére, Tóth Vera kritikájára Fotó: Bors

Tóth Gabi a gyerekével és a mentoráltjaival foglalkozik

Tóth Gabit a Borsonline is idézte a kialakult helyzettel kapcsolatban:

Jelen helyzetben a gyerekemmel foglalkozom és azzal, hogy az iskoláját a legjobb helyen megtaláljuk. Hogy tanítsam írni, olvasni, mert már ötéves, és már most tud, és nagyon büszke vagyok rá. Ez az én válaszom erre, és nincs időm ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy ki mit mond rólam. Mert sokkal fontosabb a gyerekemnek az élete és az, hogy jó dolgokat hagyjak magam után.

A Tóth testvérek korábban többször is beszéltek arról, hogy voltak nehezebb időszakaik, amikor nem volt felhőtlen a kapcsolatuk. Mostanra azonban kimondottan szoros testvéri kötelék alakult ki közöttük, így valószínű, hogy Gabi nem haragszik, sőt, inkább figyelmen kívül hagyja a negatív kritikákat.

A legnagyobb feladatom az, hogy a kislányomat melyik iskolába fogom íratni, mert jövőre iskolás lesz. Készítem fel az iskolára, tanulunk írni, olvasni, és tanítom közben a megasztáros mentoráltjaimat, hogy minél jobbak legyenek az élő show-ban. Ennyi a válaszom erre, mert hogy mindenki meghallhatja, hogy milyen csodákat és milyen tehetségeket, milyen nehéz sorsú és mennyire fiatalon, sok dolgon átment tehetséget találtunk, akiknek itt van a helyük a Megasztárban.

Tóth Vera kritikája hatalmas visszhangot kapott

Tóth Vera közösségi oldalán reagált rajongói kérdésre, amely arra vonatkozott, miért nem szerepel a zsűriben. Bár hozzászólása meglehetősen erősre sikerült, vélhetően nem személyes támadásként született. Ugyanakkor sokak szerint akaratlanul is célozhatott arra, hogy Tóth Gabi éppen a zsűri tagja.

Arra a Megasztárra baromira büszke vagyok, ami 2004-ben volt, de a mostanit egyenesen szégyellem és kikérem magamnak

Vera szerint az idei évad „trash és alpári”, a hozzászólást azonban a cikkek megjelenése után törölte.