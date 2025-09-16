1 órája
Tóth Vera a Megasztárról: „Anno azt gondoltuk nincs lejjebb. De! Sajnos van lejjebb.”
Kommentben kérdezték arról Tóth Verát, hogy miért nem vállal valamilyen szerepet a Megasztár 8. évadában. Testvére, Tóth Gabi balhéja után különösen érdekes, amit erre reagált: „kőkemény trash” – így jellemezte a műsort.
A műsor balhéiból oroszlánrészt vállaló Tóth Gabi testvére, Tóth Vera is megosztotta gondolatait a Megasztár kapcsán.
Forrás: MW
Ahogy arról a napokban már beszámoltunk, egy baranyai fellépő miatt állt a bál a TV2 Megasztár 8. évadjának első két válogatóján. Selyem Jázmin a zsűritől kapott negatív kritikát követően az interneten fejtette ki a véleményét – ezt követően Ördög Nóra visszahívta őt a műsorba, ahol durva vita zajlott le közte és Tóth Gabi közt.
Tóth Gabi testvére, Tóth Vera is megszólalt a Megasztár kapcsán
A napokban töltött fel egy képet Facebook-odalára Tóth Vera, amely alatt egy kommentelő arról faggatta, hogy miért nem vállal valamilyen szerepet a műsorban, akár zsűritagként. Az énekes erre kemény szavakkal reagált, ez különösen érdekes annak fényében, hogy testvére, Tóth Gabi viszont szerepel a műsorban.
„Nem tudok részt venni valami olyanban, ami nem a tehetségkutatást/gondozást hirdeti, hanem kőkemény trash és lelketlen kihasználása mind a főszereplőknek, mind a versenyzőknek, akiknek egyébként a főszereplőknek kellene lenniük. Helyette káromkodást, alpáriskodást, megtörtént, vagy meg nem történt összevágásokat, egyszóval a televíziózás mélypontját láthatjuk. Anno azt gondoltuk, nincs lejjebb. De! Sajnos van lejjebb. Ma egy valamirevaló művész, vagy egy igényes előadó nem vállal el ilyeneket, mert ciki. Régen ez presztízst jelentett. Hála a középszerű/legalja értékrendeknek, melyek a hozzá nem értő, és a közönséget alábecsülő, kereskedelmi televíziós vezetőket jellemzik, akiknek döntései, „kreatív” műsorötletei borzalmasan károsak a világra nézve, s ma ők formálják a közizlést, építik le az emberek elméjét ezekkel a rettenetesebbnél rettenetesebb műsorokkal, melyekben embereket aláznak meg. Lehet érvelni azzal, hogy miért mentek oda szerepelni, de ez áldozathibáztatás lenne, elnézést, azt mindig is tudtuk, hogy a televízióban való szerepléssel közprédára teszed magad valamelyest, de senkit nem jogosít fel arra, hogy az életed felett rendelkezzen és úgy tálaljon, ahogy akar, fittyet hányva azokra a traumákra, amiket ezzel okoz a nézettsége érdekében. Arra a Megasztárra baromira büszke vagyok, ami 2004-ben volt, de a mostanit egyenesen szégyellem és kikérem magamnak” – írta dühödten.