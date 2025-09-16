Tóth Vera a Megasztárról: „Anno azt gondoltuk nincs lejjebb. De! Sajnos van lejjebb.”

Ahogy arról a napokban már beszámoltunk, egy baranyai fellépő miatt állt a bál a TV2 Megasztár 8. évadjának első két válogatóján. Selyem Jázmin a zsűritől kapott negatív kritikát követően az interneten fejtette ki a véleményét – ezt követően Ördög Nóra visszahívta őt a műsorba, ahol durva vita zajlott le közte és Tóth Gabi közt.

A műsor balhéiból oroszlánrészt vállaló Tóth Gabi testvére, Tóth Vera is megosztotta gondolatait a Megasztár kapcsán.

A napokban töltött fel egy képet Facebook-odalára Tóth Vera, amely alatt egy kommentelő arról faggatta, hogy miért nem vállal valamilyen szerepet a műsorban, akár zsűritagként. Az énekes erre kemény szavakkal reagált, ez különösen érdekes annak fényében, hogy testvére, Tóth Gabi viszont szerepel a műsorban.