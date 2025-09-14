Hatalmas a botrány: egy baranyai nő miatt áll a bál a Megasztárban (VIDEÓ)

A TV2 Megasztár 8. évadának első válogatóján komoly botrány alakult ki, miután a Budapesten élő, de Komlóról származó Selyem Jázmin a színpadra lépett. A baranyai hölgy Zalatnay Sarolta „Nem vagyok én apáca” című dalát adta elő, ám produkciója nem aratott osztatlan sikert: a zsűri egyhangúan nemet mondott neki.

A TV2 Megasztár című műsorának első válogatóján lépett fel Selyem Jázmin, majd visszatért a második adásba is.

Forrás: TV2

A TV2 Megasztár egyik zsűritagja, Tóth Gabi rövid, ám kemény kritikát fogalmazott meg:

„Az az igazság, hogy se ritmusérzék, se hang sajnos, az íráshoz viszont nagyon sok sikert neked a jövőben, mert az egy nagyon szép szakma, köszönjük!”

Ez azonban egyáltalán nem maradt visszhang nélkül.