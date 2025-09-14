szeptember 14., vasárnap

Cirkusz, cirkusz hátán

8 órája

Hatalmas a botrány: egy baranyai nő miatt áll a bál a Megasztárban (VIDEÓ)

Címkék#Tóth Gabi#Selyem Jázmin#tv2 megasztár

Áll a bál egy baranyai fellépő miatt. A TV2 Megasztár című műsorának idei egyik legnagyobb balhéja folytatódott szombat este: "mindjárt kimegyek, azt megverem" − mondta Tóth Gabi.

Bama.hu
Hatalmas a botrány: egy baranyai nő miatt áll a bál a Megasztárban (VIDEÓ)

Elszabadultak az indulatok, Tóth Gabi már meg is verte volna a komlói énekest.

Forrás: TV2

A TV2 Megasztár 8. évadának első válogatóján komoly botrány alakult ki, miután a Budapesten élő, de Komlóról származó Selyem Jázmin a színpadra lépett. A baranyai hölgy Zalatnay Sarolta „Nem vagyok én apáca” című dalát adta elő, ám produkciója nem aratott osztatlan sikert: a zsűri egyhangúan nemet mondott neki. 

tv2 megasztár
A TV2 Megasztár című műsorának első válogatóján lépett fel Selyem Jázmin, majd visszatért a második adásba is.
Forrás: TV2

Balhé a TV2 Megasztár című műsorában: „Se ritmusérzék, se hang” – mondta Tóth Gabi

A TV2 Megasztár egyik zsűritagja, Tóth Gabi rövid, ám kemény kritikát fogalmazott meg:

„Az az igazság, hogy se ritmusérzék, se hang sajnos, az íráshoz viszont nagyon sok sikert neked a jövőben, mert az egy nagyon szép szakma, köszönjük!”

Ez azonban egyáltalán nem maradt visszhang nélkül.

Jázmin kitört: „Örökre megutálom”

Selyem Jázmin hevesen reagált a bírálatra. Azt állította, hogy Tóth Gabi igazságtalanul kritizálta, és kijelentette: „örökre megutálja” az énekesnőt. Sőt, később azt is hozzátette, hogy a zsűritag valótlanságot állított, hiszen szerinte egyetlen hamis hangot sem énekelt. 

Ördög Nórát sem kímélte

A botrány itt nem ért véget: Jázmin egy TikTok-videóban Ördög Nórának, a műsor házigazdájának is üzent, szintén kritikus hangnemben. Nóra azonban higgadtan reagált, és nyilvánosan meghívta Jázmint a következő adásba, hogy személyesen is rendezzék a konfliktust.

Visszatért a képernyőre

Selyem Jázmin a szombat esti adásban visszatért a Megasztárba. Ördög Nóri hívására a zsűri elé állt Jázmin, aki jelezte, hogy a szakmai négyes tagjai megsértették őt: míg a zsűri számon kérte az interneten található videókért, melyeket a kiesése után töltött fel. Pillanatok alatt elszabadultak az indulatok, Tóth Gabival folyamatosan egymás szavába vágtak, végül Jázmin azt vágta az énekesnő fejéhez, hogy legalább legyen egy érettségije, ha már zsűrizhet egy ilyen kaliberű műsorban. Ezt követően szó szót követett, Jázmin pedig egy nemzetközi egyezményes jel felmutatása után búcsúzott. A hölgy sértődötten távozott, miután megalázva érezte magát a közönség és a televízió nézők előtt. 

 

 

