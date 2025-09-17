Újabb sztár érkezik a városba, találkozni is lehet vele

Vendége volt már a településnek többek között Németh Lajos meteorológus, Beleznay Endre színművész, Katus Attila sportoló és személyi edző, Mohácsi Norbert színművész, Bojan Lazic és Keller József futballisták, valamint Gájer Bálint énekes is.

Most újabb ismert hazai sztár érkezik a leghősiesebb magyar városba: Varga Viktor, énekes és előadóművész tölti a napot szeptember 17-én Szigetváron. Délelőtt a történelmi emlékeket őrző Zrínyi Várat fedezi fel, kora délután pedig a Szigetvári Gyógyfürdő szolgáltatásait próbálja ki – tudatta a fürdő.

– Ha szeretnétek vele találkozni, közös képet készíteni, vagy csak pár jó szót váltani, biztosan lesz rá alkalom – fogalmaztak.