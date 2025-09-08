szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

2 órája

Váratlan agresszió: a nézők szerint sokkal jobb volt a baranyai sztár, a meccs után is áll a bál

Címkék#Molnár Tamás#Sztárbox#bál#énekes#agresszió#Zdroba Patrik

Váratlan agresszió: a nézők szerint sokkal jobb volt a baranyai sztár, a meccs után is áll a bál

Vasárnap elrajtolt a 2025-ös Sztárbox, amelyben több baranyai kötődésű híresség is ringbe lép majd.

Elsőként a szigetvári énekes, Zdroba Patrik mérkőzött meg Molnár Tamással a férfi könnyűsúly kategóriában. Az összecsapásról Kovács István és Vadon Jani úgy fogalmazott, hogy az első menet inkább egy kocsmai verekedéshez hasonlított: sok volt az indulatos támadás és a pontatlan ütés. A folytatásban sem változott sok minden, ám a harmadik menettől egyre nyilvánvalóbb lett, hogy Molnár Tamás feltűnően fárad, míg Zdroba Patrik egyértelműen átvette az irányítást.

A bírák végül mégis a papíron esélyesebb Molnár Tamást hozták ki győztesnek, így ő jutott tovább az elődöntőbe. A döntés azonban sok vitát váltott ki, amit a Sztárbox közösségi felületein olvasható kommentek is jól tükröznek.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu