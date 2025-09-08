Váratlan agresszió: a nézők szerint sokkal jobb volt a baranyai sztár, a meccs után is áll a bál

Vasárnap elrajtolt a 2025-ös Sztárbox, amelyben több baranyai kötődésű híresség is ringbe lép majd.

Elsőként a szigetvári énekes, Zdroba Patrik mérkőzött meg Molnár Tamással a férfi könnyűsúly kategóriában. Az összecsapásról Kovács István és Vadon Jani úgy fogalmazott, hogy az első menet inkább egy kocsmai verekedéshez hasonlított: sok volt az indulatos támadás és a pontatlan ütés. A folytatásban sem változott sok minden, ám a harmadik menettől egyre nyilvánvalóbb lett, hogy Molnár Tamás feltűnően fárad, míg Zdroba Patrik egyértelműen átvette az irányítást.

A bírák végül mégis a papíron esélyesebb Molnár Tamást hozták ki győztesnek, így ő jutott tovább az elődöntőbe. A döntés azonban sok vitát váltott ki, amit a Sztárbox közösségi felületein olvasható kommentek is jól tükröznek.