Menedéket keresnek
3 órája
Nálunk bujkálnak a sztárok: Rácz Jenő és Dobos Evelin a pécsi főtéren (FOTÓ)
A nyugati országrészt célozták meg ezúttal, Baja után hozzánk is ellátogattak. A hajsza már Pécsen is forog.
Ahogy arról korábban beszámoltunk oldalunkon, az RTL egyik legújabb műsorának forgatása már javában zajlik. A „Most Wanted - A hajsza” című műsor körözött celebjei már Baranya vármegyébe is feltűntek. Olvasónk Rácz Jenőt és Dobos Evelint fotózták le a Széchenyi téren, az egyik pécsi étterem előtt. Vajon Sebestyén Balázs és társai elkapják a nálunk bújkáló hírességeket? Nemsokára erre is fény derül.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre