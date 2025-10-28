Nálunk bujkálnak a sztárok: Rácz Jenő és Dobos Evelin a pécsi főtéren (FOTÓ)

Ahogy arról korábban beszámoltunk oldalunkon, az RTL egyik legújabb műsorának forgatása már javában zajlik. A „Most Wanted - A hajsza” című műsor körözött celebjei már Baranya vármegyébe is feltűntek. Olvasónk Rácz Jenőt és Dobos Evelint fotózták le a Széchenyi téren, az egyik pécsi étterem előtt. Vajon Sebestyén Balázs és társai elkapják a nálunk bújkáló hírességeket? Nemsokára erre is fény derül.

Forrás: Olvasói fotó