Menedéket keresnek

Nálunk bujkálnak a sztárok: Rácz Jenő és Dobos Evelin a pécsi főtéren (FOTÓ)

A nyugati országrészt célozták meg ezúttal, Baja után hozzánk is ellátogattak. A hajsza már Pécsen is forog.

Bama.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk oldalunkon, az RTL egyik legújabb műsorának forgatása már javában zajlik. A „Most Wanted - A hajsza” című műsor körözött celebjei már Baranya vármegyébe is feltűntek. Olvasónk Rácz Jenőt és Dobos Evelint fotózták le a Széchenyi téren, az egyik pécsi étterem előtt. Vajon Sebestyén Balázs és társai elkapják a nálunk bújkáló hírességeket? Nemsokára erre is fény derül.

a hajsza
A hajsza nálunk folytatódik, Pécsen bújkál Rácz Jenő és Dobos Evelin.
Forrás: Olvasói fotó

 

 

