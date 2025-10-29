2 órája
Dühroham Nemazalánytól: „Az RTL-nél sztárt csinálnak a komlói féreg exemből!”
Halastyák Fanni és Fenyvesi Barna szakítása óta hangos a sajtó kettejük balhéitól, amiken úgy látszik, továbbra sem sikerült túllépniük. Nemazalány most még az RTL-be is beleszállt, amiért szerepeltetik komlói exét.
Nemazalány exe, Fenyvesi Barna az Exek csatája után egy újabb műsorban fog feltűnni az RTL-en, annak ellenére, hogy már előbbivel is igencsak elásta magát a nézők szemében. A dögös rapper most nagyon ki is akadt ezen, és nem kímélte sem a csatornát, sem a műsor szerkesztőit, amiért szerepeltetik Barnát – olvasható a ripost.hu felületén.
Erre is fény derült – ezért körözik a komlói celebet!
Ma elindult az Exek csatája… kemény! Nagyon nagy lelki sokk számomra… Azért vettem benne részt, mert először akartam, aztán amikor már nem akartam, akkor már annyi büntetést kaptam volna, hogy muszáj volt elvállalnom, ezt ne felejtsétek el! Viszont, mindent beletettem ennek ellenére is, akármennyire nem akartam. Sok jó embert megismertem, ezért hálás vagyok! De innentől, akárki patkánynak hív, én őket inkább amatőrnek, mert ezt ÍGY nem lehet bírni!
Nemazalány Fenyvesi Barna szereplése miatt is kiakadt
Ugyan Nemazalány párja jelenleg már Serleg Albert, akit sokan Opitz Barbi exeként ismerhetnek, de még így sem lehet könnyű, hogy Barnát folyamatosan kell látnia a tévében. A rapper úgy érzi, ez a csatornát is minősíti.
Főleg azzal nem lehet ezt bírni, aki még mindig azért van a képernyőn, és azért van műsorban, mert azzal haknizik, hogy engem hogyan akart tönkretenni! Sok sikert azoknak a szerkesztőknek, showmaneknek, akik azért rakták be az új műsorba az exem, mert egy féreg volt velem! Korona a tanúknak! – zárta gondolatait.
