Dühroham Nemazalánytól: „Az RTL-nél sztárt csinálnak a komlói féreg exemből!”

Ma elindult az Exek csatája… kemény! Nagyon nagy lelki sokk számomra… Azért vettem benne részt, mert először akartam, aztán amikor már nem akartam, akkor már annyi büntetést kaptam volna, hogy muszáj volt elvállalnom, ezt ne felejtsétek el! Viszont, mindent beletettem ennek ellenére is, akármennyire nem akartam. Sok jó embert megismertem, ezért hálás vagyok! De innentől, akárki patkánynak hív, én őket inkább amatőrnek, mert ezt ÍGY nem lehet bírni!

Nemazalány Fenyvesi Barna szereplése miatt is kiakadt

Ugyan Nemazalány párja jelenleg már Serleg Albert, akit sokan Opitz Barbi exeként ismerhetnek, de még így sem lehet könnyű, hogy Barnát folyamatosan kell látnia a tévében. A rapper úgy érzi, ez a csatornát is minősíti.

Főleg azzal nem lehet ezt bírni, aki még mindig azért van a képernyőn, és azért van műsorban, mert azzal haknizik, hogy engem hogyan akart tönkretenni! Sok sikert azoknak a szerkesztőknek, showmaneknek, akik azért rakták be az új műsorba az exem, mert egy féreg volt velem! Korona a tanúknak! – zárta gondolatait.

