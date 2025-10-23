október 23., csütörtök

Egy kicsi baranyai faluból a Megaházba: videóban jelentkezett be a Megasztár versenyzője a szombati élő show előtt

Címkék#show#Balogh Krisztofer#vásárosdombó#Megaház

A 2025-ös Megasztárban elsőként Tóth Gabi választotta ki azt a három versenyzőt, akiket magával vitt az élő adásokba. A legnagyobb visszhangot kétségkívül a vásárosdombói Balogh Krisztofer és Endrődi Rebeka párbaja váltotta ki. Aki csak hallotta őket, számára egyértelmű lehetett, hogy Rebeka jobb teljesítményt nyújtott. Ennek ellenére a baranyai kötődésű Krisztofer jutott tovább – Gabi szerint ő hozta el az évad egyik legemlékezetesebb pillanatát.

Balogh Krisztofer nemrég egy videóban jelentkezett be a Megaházból, így a rajongók egy kis betekintést kaphattak a kulisszák mögé. Igaz, többek között az első élő show-ra készített szettje továbbra is titokban maradt – de szombat este végre az egész ország láthatja és hallhatja őt a színpadon.

