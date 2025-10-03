október 3., péntek

Celebfigyelő

31 perce

Elképesztő! Tóth Vera szalagkorlátnak ütközött

Címkék#hang#probléma#celebfigyelő#Tóth Vera#énekesnő#szalagkorlát

Az énekesnő rémes balesetéről beszélt, mikor rosszul lett az autópályán - olvasható a blikk.hu oldalán.

Bama.hu

A palkonyai kötődésű énekesnő már korábban nyilatkozott arról, milyen komoly problémákkal kellett megküzdenie a fogyása során. Ahogy korábbi cikkünkben már megírtuk, pánikszerű rohamok is elhatalmasodtak rajta. Volt, hogy a volán mögött ájult el. Arról is beszámoltunk már, hogy az egészségéért súlyos árat fizetett, hiszen egy időben a hangja is megsínylette a jelentős súlyveszteséget, így tréningeznie kellett magát az eredeti orgánumának visszanyerése érdekében.

Tóth Vera beszélt rémes balesetéről, mikor rosszul lett az autópályán.
Fotó: Wlcsek András / Forrás: Blikk.hu 

Ezúttal pedig a Tünet Tatár Csillával című beszélgetős műsorban őszintén vallott nehézségeiről, melyek az életmódváltás során léptek fel. 

Az egész napos álmosság, a rossz közérzet miatt először azt hittem, valamiféle változókori problémám van. Sokszor éreztem azt, hogy nem tudom, mi a baj, mert  lelkileg jól vagyok.  Stabil vagyok, járok terapeutához, akkor miért lennének pánikrohamaim? – kezdte a 40 éves énekesnő, akinél egy nagyobb rosszulléttel telt be a pohár. Rendkívül magas pulzusszámok voltak, pánikrohamszerű tünetek, mintha felfordult volna az ember gyomra, elszédültem, például amikor vezettem, ezért a szalagkorlátnak mentem az autópályán

 – olvasható mindez a blikk.hu oldalán.

Tudatos életmódváltással gyógyul Tóth Vera

Az énekesnőt rémisztő tapasztalatok sarkallták arra, hogy egyszer és mindenkorra helyre tegye az étkezését. Bár súlyfeleslegétől korábban megszabadult, a helytelen táplálkozás miatt sokáig nem múltak el az aggasztó egészségi tünetek. A változásban szakember segített neki.

Vera éveken át küzdött makacs egészségügyi panaszokkal. Bár a gyomorbypass-műtét után sikerült leadnia a súlyfelesleget, az inzulinrezisztencia miatt folyamatos rosszullétek gyötörték.

Az endokrinológus dr. Balogh Illés Gyula vizsgálatai után Vera teljesen elhagyta a cukrot az étrendjéből, és ma már sokkal tudatosabban figyel az étkezésére. Az orvos szerint bár a műtétek segíthetnek a fogyásban, az inzulinrezisztencia tünetei csak életmódváltással és stresszcsökkentéssel enyhíthetők. 

Az énekesnő azt is elárulta: lelki szinten stabil, rendszeresen jár terápiára, és most már fizikailag is igyekszik mindent megtenni azért, hogy egészséges maradjon. 

 

 

 

