október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Észbontók: korábbi pécsi egyetemista is szerepet kap a műsorban, ahol kiderült, a házityúk költöző madár – VIDEÓ

Címkék#Dér Heni#Nemazalány#egyetemista#Anger Zsolt

Észbontók: korábbi pécsi egyetemista is szerepet kap a műsorban, ahol kiderült, a házityúk költöző madár – VIDEÓ

Forrás: borsonline

Skandinávia az Antarktiszon van, a házityúk költöző madár, a víz szilárd halmazállapotú" - emellett többek között arra is fény derül, hogy: "Kapu Tibor nyolc évet töltött az űrben" - hazánk észbontói talán minden eddiginél izgalmasabb és szórakoztatóbb megfejtésekkel bombázzák majd a nézőket és a hírességek alkotta párosokat, akik egymással versengve megkísérlik majd megfejteni a játékosok szövevényes megoldásait. November 10-étől, minden hétköznap 19 órakor, Szépréthy Roland műsorvezetésével jelentkezik majd a SuperTV2-n az Észbontók, amely eddig nem látott intellektuális kapukat nyit meg a televíziózás univerzumában – olvasható a borsonline.hu felületén.

A játék során a hírességek most nem csupán igaz-hamis vagy éppen képfelismerő feladványok terén boncolgathatják az önjelölt agysebészek válaszait, de tippelhetnek is a hat forduló egyikében: az észbontók válaszlehetőségek nélkül fejtik meg az aktuális kérdést, míg a hírességek kapnak három válaszlehetőséget, hogy kiválasszák, a hozzájuk tartozó észbontók mire tippeltek.

A tét minden héten egymillió forint, amelyet jótékony célra ajánl majd a győztes duó. Hétről hétre két ismert emberekből álló páros vállalkozik a lehetetlenre: megfejteni az észbontók kiszámíthatatlan észjárását. Liptai Claudia és Ördög Nóra, a Bódi tesók, a Megasztár mesterei, Herceg Erika és Curtis - Horváth Tomi és felesége, Andika ellen versenyezve, Horányi Juli és a korábbi pécsi egyetemista, Dér Heni, Tilla és Megyesi Balázs, a Sipos tesók, Szandi és Szulák Andrea, Németh Kristóf és Anger Zsolt, Nemazalány és Sofi, míg két szerelmespár, Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Jolly és Szuperák Barbara is megméretteti magát – olvasható a közleményben.

Észbontók - november 10-től, minden hétköznap 19 órától a SuperTV2 műsorán!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu