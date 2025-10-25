Fontos mérföldkő: a nap, mely megváltoztatta Sáfrány Emese életét

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Komlón született vállalkozó és közszereplő, Sáfrány Emeséről sokan tartják úgy, hogy nemcsak gyönyörű, hanem erős és inspiráló nő is.

Nőként, közszereplőként és vállalkozóként megtanultam, hogy az élet nem mindig tökéletes, de mindig ad új lehetőséget

– fogalmazott így korábbi posztjában. Emese szerint a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a növekedésre.

Legújabb bejegyzésében pedig karrierjének fontos állomására emlékezik vissza. Saját félelemeit legyőzve, aggodalmain felülemelkedve valóban a magasságokba repült a karika körül, hiszen Európa-bajnok lett légtornában. Mindez nemcsak egy cím volt számára, hanem élete egyik legnagyobb visszaigazolása is volt, mellyel a szabadság érzését is megtapasztalhatta.

Az igazi győzelem nem az érem a nyakban, hanem az, amikor rájössz — minden lépés, amit bátorsággal teszel, közelebb visz ahhoz az emberhez, aki már most is ott él benned.

- osztotta meg tapasztalatait a szépség rajongóival Instagram-oldalán.



