október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

39 perce

Fontos mérföldkő: a nap, mely megváltoztatta Sáfrány Emese életét

Címkék#mérföldkő#celebfigyelő#Sáfrány Emese#bajnok#légtornász

A komlói szépség 8 éve valóra váltotta álmát, ugyanis Európa-bajnok légtornászi címet szerzett.

Bama.hu
Fontos mérföldkő: a nap, mely megváltoztatta Sáfrány Emese életét

Forrás: MW

Fotó: Mate Krisztian

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Komlón született vállalkozó és közszereplő, Sáfrány Emeséről sokan tartják úgy, hogy nemcsak gyönyörű, hanem erős és inspiráló nő is. 

Nőként, közszereplőként és vállalkozóként megtanultam, hogy az élet nem mindig tökéletes, de mindig ad új lehetőséget

 – fogalmazott így korábbi posztjában. Emese szerint a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a növekedésre.

Legújabb bejegyzésében pedig karrierjének fontos állomására emlékezik vissza. Saját félelemeit legyőzve, aggodalmain felülemelkedve valóban a magasságokba repült a karika körül, hiszen Európa-bajnok lett légtornában. Mindez nemcsak egy cím volt számára, hanem élete egyik legnagyobb visszaigazolása is volt, mellyel a szabadság érzését is megtapasztalhatta. 

Az igazi győzelem nem az érem a nyakban, hanem az, amikor rájössz — minden lépés, amit bátorsággal teszel, közelebb visz ahhoz az emberhez, aki már most is ott él benned.

- osztotta meg tapasztalatait a szépség rajongóival Instagram-oldalán.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu