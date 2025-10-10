Gregor Bernadett nagy lépést tett: mostantól egy különleges közösség tagja lesz (VIDEÓ)

A hétvégén megtartott bejelentés szerint az ÁDPK 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan közéleti szereplőkkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Ez is mutatja, hogy a hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt. Korábban például Szabó Zsófi is csatlakozott a gazdasági témájú DPK-hoz, majd nagykövetként a Női DPK tagja lett. A hírt a Bors tette közzé.

Gregor Bernadett szívügye az állatvédelem

Forrás: Bors

A színésznő számára a tagság személyes és szakmai szempontból is nagy jelentőséggel bír. Mint elmondta, az állatvédelem évek óta közel áll a szívéhez, és nemcsak az ÁDPK tagjaként, hanem az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában.

„Nagy örömmel látom, hogy az utóbbi években mennyi fejlődés történt az állatvédelem területén – legyen szó az állatszervezetekkel való együttműködésről vagy az edukációról” – fogalmazott Gregor Bernadett.

„Fontosnak tartom, hogy minél több emberhez eljussanak ezek az ügyek, hiszen csak közös összefogással érhetünk el valódi változást.”

Az állatvédelem közös, határokon átívelő ügy

Az Alapítványnál művészeti programfelelősként dolgozó Gregor Bernadett számára külön megtiszteltetés, hogy egy olyan szakmai közösség tagja lehet, ahol az állatvédelem áll a középpontban. Kiemelte, hogy a Facebookon működő közösség egyre népszerűbb, és hisz abban, hogy az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől.

„Azt szeretném, ha az állatvédelem egy közös ügy lenne, amelyben mindannyian együtt gondolkodunk azon, hogyan tehetjük még jobban.”

