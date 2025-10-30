október 30., csütörtök

A hajsza tovább folytatódik

48 perce

Hoppá! A két sztár Rácz Jenő és Dobos Evelin egy újabb baranyai községben tűnt fel menekülés közben

Címkék#RTL#sztár#Rácz Jenő#hajsza#celebfigyelő#műsor

Merenye nemcsak a nagy pontyokról híres! Rácz Jenőt és Dobos Evelint nemrég a pécsi Széchenyi téren kapták lencsevégre, az egyik pécsi étterem előtt. Ezúttal pedig egy kis baranyai településen is feltűntek.

Bama.hu
Hoppá! A két sztár Rácz Jenő és Dobos Evelin egy újabb baranyai községben tűnt fel menekülés közben

Forrás: Merenye Horgásztó Facebook-oldal

Ahogy arról korábban beszámoltunk oldalunkon, az RTL egyik legújabb műsorának forgatása már javában zajlik. A „Most Wanted - A hajsza” című műsor körözött celebjei már Baranya vármegyében is feltűntek. Nemrég egy pécsi étterem előtt fotózták le őket, a hajsza pedig tovább folytatódik, ugyanis legutóbb a kis baranyai településre, Merenyére is beugrottak egy gyors pontyozásra menekülés közben.

 

A nagy hajsza közben a sztároknak pedig még arra is jutott idejük, hogy Villányban is egy gyors látogatást tegyenek, a forgatás kapcsán a Bock Pincénél is megfordultak. 

 A hajsza forgatása kapcsán a Bock Pincében járt Dobos Evelin és Rácz Jenő chef.
Forrás: Bock Bor Facebook-oldala

Igazán különleges élmény volt vendégül látni őket – köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk!

- olvasható a Bock Bor Facebook-oldalán.

 

 

