Hoppá! A két sztár Rácz Jenő és Dobos Evelin egy újabb baranyai községben tűnt fel menekülés közben
Merenye nemcsak a nagy pontyokról híres! Rácz Jenőt és Dobos Evelint nemrég a pécsi Széchenyi téren kapták lencsevégre, az egyik pécsi étterem előtt. Ezúttal pedig egy kis baranyai településen is feltűntek.
Forrás: Merenye Horgásztó Facebook-oldal
Ahogy arról korábban beszámoltunk oldalunkon, az RTL egyik legújabb műsorának forgatása már javában zajlik. A „Most Wanted - A hajsza” című műsor körözött celebjei már Baranya vármegyében is feltűntek. Nemrég egy pécsi étterem előtt fotózták le őket, a hajsza pedig tovább folytatódik, ugyanis legutóbb a kis baranyai településre, Merenyére is beugrottak egy gyors pontyozásra menekülés közben.
A nagy hajsza közben a sztároknak pedig még arra is jutott idejük, hogy Villányban is egy gyors látogatást tegyenek, a forgatás kapcsán a Bock Pincénél is megfordultak.
Igazán különleges élmény volt vendégül látni őket – köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk!
- olvasható a Bock Bor Facebook-oldalán.