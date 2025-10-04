Hoppá! Erre vágyik még a korábban felnőttfilmesként ismert komlói színésznő

Sáfrány Emese egykori párja ellen fog harcolni

Most ismét távol kell lennie kisfiától, ugyanis Emesét legközelebb a Farm VIP műsorában láthatják a nézők, ahol egykori párja ellen fog küzdeni: „Baráti rivalizálás lesz. Ez egy verseny és mind a ketten szeretünk harcolni” – ennek ellenére a két nő barátsága csak még erősebb lett.

„Olyan, mintha a testvérem lenne, teljesen egy hullámhosszon vagyunk, annak ellenére, hogy vannak köztünk különbségek. Sosem veszekszünk. A farm kihozott belőlünk egy másik viszonyt, de nem leptünk át egy olyan határt, ami sértené a másikat” – az influenszer hozzátette, hogy Anett rengeteget nőtt a szemében, őszinte barátnak tartja.