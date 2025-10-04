október 4., szombat

Hoppá! Erre vágyik még a korábban felnőttfilmesként ismert komlói színésznő

Sáfrány Emese nevét sokan a botrányokkal azonosították, de ma már egészen más emberként áll a nyilvánosság előtt. Ezúttal a borsonline.hu felületén lehet olvasni róla.

A borsonline.hu hosszabb interjút készített Sáfrfány Emesével, amiből többek között az is kiderült, hogy életét teljesen átformálta az anyaság. Az évek során sokan támadták, elítélték, de ő makacsul kitartott céljai mellett és rácáfolt a kritikákra. Sokan felnéznek rá, amiért ekkora szeretettel és gondoskodással neveli kisfiát. Habár az Ázsia Expressz egykori nyertese szereti harmonikus életét, még egy hatalmas álma nem teljesült.

Szeretnék még gyereket. Annak idején nem tudtam elképzelni magamat fiús anyukaként, egy copfos tüllszoknyás kislányt képzeltem el magam előtt. Nem engedtem még el ezt a projektet.

 

Sáfrány Emese egykori párja ellen fog harcolni

Most ismét távol kell lennie kisfiától, ugyanis Emesét legközelebb a Farm VIP műsorában láthatják a nézők, ahol egykori párja ellen fog küzdeni: „Baráti rivalizálás lesz. Ez egy verseny és mind a ketten szeretünk harcolni” – ennek ellenére a két nő barátsága csak még erősebb lett.

„Olyan, mintha a testvérem lenne, teljesen egy hullámhosszon vagyunk, annak ellenére, hogy vannak köztünk különbségek. Sosem veszekszünk. A farm kihozott belőlünk egy másik viszonyt, de nem leptünk át egy olyan határt, ami sértené a másikat” – az influenszer hozzátette, hogy Anett rengeteget nőtt a szemében, őszinte barátnak tartja.

 

