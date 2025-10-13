Ez brutális: izomszakadást és orrtörést szenvedett a pécsi színész

Részleges vádli izomszakadás és egy kis orrtörés, de jól vagyok-leszek! Sokan kérdezitek, miért vállaltam ezt?! 30 éve dolgozom színészként, áldott és szerencsés vagyok, hogy töretlen az utam. Amikor jött a felkérés, hogy Bence ellen boxoljak, tudtam, hogy nagyon erős, hatalmasakat üt és 31 éves. Mondhattam volna nemet, de azt éreztem, bele kell állnom. Tudtam, hogy igen jó eséllyel, itt most nem én fogok fürdeni a dicsfényben, de annyi ragyogást kaptam már, meg kell mutatnom most a küzdést, a tökéletes kép mögötti esendő ember csatáját, amivel ti is harcoltok, nap, mint nap. Ha ezzel sikerült egy kicsit is biztatnom titeket arra, hogy küzdjetek akkor is, ha több mint nehéz, már megérte! Mert meg sem próbálni könnyű, de beleállni a lehetetlennek tűnő kihívásba, ahhoz kell az igazi erő! Hihetetlenül hálás vagyok azoknak, akik ebben is velem tartottak és boldogság, ha néhányatoknak egy kis erőt és hitet adott ez az este. Szívből köszönöm, hogy ebben az őszinte utazásban is velem tartott Hidvégi Gyuri, Oroszi Bertold, Sánta Feri, Keresztély Niki és természetesen TI, elmondhatatlanul köszönöm, hogy vagytok!