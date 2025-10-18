október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

43 perce

Jakabos Zsuzsanna elbűvölő őszi fotókkal hódította meg a rajongóit

Címkék#modell#természet#Jakabos Zsuzsanna

A pécsi származású olimpikon úszó, Jakabos Zsuzsanna ezúttal nem a medencében, hanem az őszi természetben kápráztatta el követőit.

Bama.hu
Jakabos Zsuzsanna elbűvölő őszi fotókkal hódította meg a rajongóit

Fotó: Derencsényi István

A sportoló-modell a közösségi oldalán osztott meg néhány friss képet és egy hangulatos videót, amelyeken kirándulás közben, a színes falevelek között kirándul.

Zsu képein  kényelmes szettekben látható, de ahogy megszokhattuk tőle, minden részlet tökéletes. A fotók alá persze azonnal érkeztek a rajongói kommentek, a piros szívek szinte elárasztják a képernyőt. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu