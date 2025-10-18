Celebfigyelő
43 perce
Jakabos Zsuzsanna elbűvölő őszi fotókkal hódította meg a rajongóit
A pécsi származású olimpikon úszó, Jakabos Zsuzsanna ezúttal nem a medencében, hanem az őszi természetben kápráztatta el követőit.
Fotó: Derencsényi István
A sportoló-modell a közösségi oldalán osztott meg néhány friss képet és egy hangulatos videót, amelyeken kirándulás közben, a színes falevelek között kirándul.
Ezt ne hagyja ki!Ezt nézd!
2025.06.18. 10:38
De most tényleg: készülhetne ennél jobb fotó bikinis Jakabos Zsuzsannáról?
Zsu képein kényelmes szettekben látható, de ahogy megszokhattuk tőle, minden részlet tökéletes. A fotók alá persze azonnal érkeztek a rajongói kommentek, a piros szívek szinte elárasztják a képernyőt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre