1 órája
Katus Attila elámult: „Nem is gondoltam volna, hogy Szigetvár itt tart!”
Az utóbbi időben egyre több ismert személyiség választja úti céljául Szigetvárt, hogy saját szemével is lássa, hogyan újul meg Baranya történelmi kisvárosa. Legutóbb Katus Attila és édesapja látogattak el a Szigetvári Zrínyi Várba.
A történelmi múlt és a modern látogatóélmény találkozása most Katus Attila sportolót és életmód-tanácsadót, valamint édesapját, Katus Miklóst is elvarázsolta a Szigetvári Zrínyi Várban. Nem meglepő módon, az emlékhely az elmúlt években teljesen megújult: az interaktív kiállítások, 3D-s bemutatók és digitális installációk segítségével a látogatók valóban részeseivé válhatnak Zrínyi Miklós és a várvédők legendás küzdelmének. A történelmi helyszín egész évben várja az érdeklődőket – családokat, iskolás csoportokat és mindenkit, aki egy kicsit szeretné újraélni a magyar hősi múltat.
Katus Attila és édesapja nem először jártak a városban, ám most egészen más szemmel fedezték fel a várat. A sportember, aki a mozgás és az egészséges életmód nagyköveteként ismert, egy reggeli futás közben kapott meghívást a vár vitézeitől, és nem is tudott ellenállni a kihívásnak. Így tért vissza látogatóként, édesapja társaságában.
A vár falai között hamar életre kelt a történelem: a két Katus vidáman idézte fel a régi idők hőseit és a török ostrom legendáit. Különleges pillanat volt, amikor kiderült, hogy a kiállítás egyik tárlata egy régi autóbuszt is bemutat, hiszen annak idején ő maga is vezetett hasonlót. A múlt és jelen így kézzel foghatóan találkozott a vár falai között. A fitneszguru elismerően beszélt a látottakról:
Nem is gondoltam volna, hogy Szigetvár itt tart! Olyan virtuális, XXI. századi kiállítások vannak, hogy az ember szája tátva marad. Minden korosztály számára élmény!
– fogalmazott.
Apa és fia szemmel láthatóan élvezték a közös felfedezést – nevetések, apró sztorik és őszinte rácsodálkozások kísérték a napot.
Katus Attila így összegezte élményeit:
Egész napot el lehet itt tölteni! A Szigetvári Vár nemcsak történelmi helyszín, hanem igazi családi program is. Tele van tudással, érzelemmel és inspirációval
– mondta.
A látogatásról készült videó is erről tanúskodik: a múlt felfedezése akkor a legélvezetesebb, ha szívvel-lélekkel, jó társaságban történik.