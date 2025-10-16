Katus Attila elámult: „Nem is gondoltam volna, hogy Szigetvár itt tart!”

A történelmi múlt és a modern látogatóélmény találkozása most Katus Attila sportolót és életmód-tanácsadót, valamint édesapját, Katus Miklóst is elvarázsolta a Szigetvári Zrínyi Várban. Nem meglepő módon, az emlékhely az elmúlt években teljesen megújult: az interaktív kiállítások, 3D-s bemutatók és digitális installációk segítségével a látogatók valóban részeseivé válhatnak Zrínyi Miklós és a várvédők legendás küzdelmének. A történelmi helyszín egész évben várja az érdeklődőket – családokat, iskolás csoportokat és mindenkit, aki egy kicsit szeretné újraélni a magyar hősi múltat.

Katus Attila (jobbról) és édesapja (középen) korhű viseletet is húzott. Fotó: Csucsi Gergely

Katus Attila és édesapja nem először jártak a városban, ám most egészen más szemmel fedezték fel a várat. A sportember, aki a mozgás és az egészséges életmód nagyköveteként ismert, egy reggeli futás közben kapott meghívást a vár vitézeitől, és nem is tudott ellenállni a kihívásnak. Így tért vissza látogatóként, édesapja társaságában.

A vár falai között hamar életre kelt a történelem: a két Katus vidáman idézte fel a régi idők hőseit és a török ostrom legendáit. Különleges pillanat volt, amikor kiderült, hogy a kiállítás egyik tárlata egy régi autóbuszt is bemutat, hiszen annak idején ő maga is vezetett hasonlót. A múlt és jelen így kézzel foghatóan találkozott a vár falai között. A fitneszguru elismerően beszélt a látottakról:

Nem is gondoltam volna, hogy Szigetvár itt tart! Olyan virtuális, XXI. századi kiállítások vannak, hogy az ember szája tátva marad. Minden korosztály számára élmény!

– fogalmazott.

Lenyűgözték a párost az interaktív kiállítások. Fotó: Csucsi Gergely

Apa és fia szemmel láthatóan élvezték a közös felfedezést – nevetések, apró sztorik és őszinte rácsodálkozások kísérték a napot.

Katus Attila így összegezte élményeit:

Egész napot el lehet itt tölteni! A Szigetvári Vár nemcsak történelmi helyszín, hanem igazi családi program is. Tele van tudással, érzelemmel és inspirációval

– mondta.

A látogatásról készült videó is erről tanúskodik: a múlt felfedezése akkor a legélvezetesebb, ha szívvel-lélekkel, jó társaságban történik.