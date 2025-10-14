Madarat lehetne fogatni Regán Lilivel: nagy bejelentéssel készült rajongóinak

A komlói lemezlovas, Regán Lili nem is olyan régen Jennifer Lopez budapesti fellépése előtt szórakoztatta a közönséget fellépésével. Akkor a DJ úgy nyilatkozott a Blikknek, hogy ez volt élete eddigi legnagyobb élménye.

Az biztos, hogy életem egyik legmeghatározóbb és legjobb fellépése volt, ami külön nagyon nagy öröm számomra, hogy J. Lo stábjából ketten is megdicsértek a szettem után, hogy ‘good job’, ami ugye azt jelenti, hogy jó munka. Ez nekem egy mérhetetlen boldogság volt

– mondta a fellépés után a kék hajú lemezlovas, aki azt is elárulta, a fellépés után bizony annyira elérzékenyült, hogy elsírta magát.

Vajon kivel lép fel ezúttal egy színpadon Regán Lili?

Forrás: Regán Lili Facebook-oldala

Most pedig egy újabb nagy bejelentéssel készült rajongóinak.

NAGY BEJELENTÉS. Ez vagyok én. Arról álmodoztam, hogy dj. lehessek. Ekkor kezdtem el zenélni. Ma pedig elmondhatom nektek, hogy a következő saját dalomat egy olyan amerikai énekes fogja énekelni, aki nem egy világslágerben énekelt, akinek a dalai az egész életemre nagy hatást gyakoroltak. Egy olyan dalt, aminek én írtam a dalszövegét… Talán még fel sem fogtam. Szerintem ti sem fogjátok elhinni… Várom a tippeket kommentben! Megjelenés dátuma hamarosan

- számolt be lelkesen Instagram-posztjában Lili.