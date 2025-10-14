október 14., kedd

Helén névnap

12°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Madarat lehetne fogatni Regán Lilivel: nagy bejelentéssel készült rajongóinak

Címkék#Regán Lili#világsláger#celebfigyelő#öröm#lemezlovas#stáb

A csinos, kék hajú lemezlovas volt Jennifer Lopez budapesti produkciójának előfellépője, most pedig egy újabb nagy durranással készül. Hamarosan ugyanis egy világsztárral együtt emlegetik majd a nevét - olvasható a blikk.hu oldalán.

Bama.hu

A komlói lemezlovas, Regán Lili nem is olyan régen Jennifer Lopez budapesti fellépése előtt szórakoztatta a közönséget fellépésével. Akkor a DJ úgy nyilatkozott a Blikknek, hogy ez volt élete eddigi legnagyobb élménye.

Az biztos, hogy életem egyik legmeghatározóbb és legjobb fellépése volt, ami külön nagyon nagy öröm számomra, hogy J. Lo stábjából ketten is megdicsértek a szettem után, hogy ‘good job’, ami ugye azt jelenti, hogy jó munka. Ez nekem egy mérhetetlen boldogság volt 

– mondta a fellépés után a kék hajú lemezlovas, aki azt is elárulta, a fellépés után bizony annyira elérzékenyült, hogy elsírta magát.

Vajon kivel lép fel ezúttal egy színpadon Regán Lili?
Forrás: Regán Lili Facebook-oldala

Most pedig egy újabb nagy bejelentéssel készült rajongóinak.

NAGY BEJELENTÉS. Ez vagyok én. Arról álmodoztam, hogy dj. lehessek. Ekkor kezdtem el zenélni. Ma pedig elmondhatom nektek, hogy a következő saját dalomat egy olyan amerikai énekes fogja énekelni, aki nem egy világslágerben énekelt, akinek a dalai az egész életemre nagy hatást gyakoroltak. Egy olyan dalt, aminek én írtam a dalszövegét… Talán még fel sem fogtam. Szerintem ti sem fogjátok elhinni… Várom a tippeket kommentben! Megjelenés dátuma hamarosan

- számolt be lelkesen Instagram-posztjában Lili.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu