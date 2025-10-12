2 órája
Megasztár-botrány: mindenki mást várt, de Tóth Gabi a baranyai fiút vitte az élő show-ba – VIDEÓK
Nem maradt száraz szem a Megasztár 2025 legutóbbi szombati adása után, amikor véglegesen kialakultak Tóth Gabi és Marics Peti élő show-s csapatai.
Ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is minden volt, mint a búcsúban: káromkodás, viták, könnyek és felállás az asztaltól – egyik mentor sem volt könnyű helyzetben, amikor dönteni kellett.
Elsőként Tóth Gabi választotta ki azt a három versenyzőt, akiket magával vitt az élő adásokba. A legnagyobb visszhangot kétségkívül Balogh Krisztofer és Endrődi Rebeka párbaja váltotta ki. Aki csak hallotta őket, számára egyértelmű lehetett, hogy Rebeka jobb teljesítményt nyújtott. Ennek ellenére a vásárosdombói Krisztofer jutott tovább – Gabi szerint ő hozta el az évad egyik legemlékezetesebb pillanatát.
Bárhogy döntök, valamit gondolni fognak, a mestertársaim is és az emberek is. Nagyon sok nyíl van a hátamban, elviselek még egyet, nem tudok máshogy dönteni: Nekem Krisztofer ezt a párbajt te nyerted – fogalmazott a zsűritag.
Tóth Gabi csapata: Bura Constance, Jánoki Márió, Balogh Krisztofer.
Vigaszágas jelölt: Szabó Kamilla Lilla.
Marics Peti csapata: Lengyel Johanna, Majthényi Zsombor (P.Y.F.U), Bíró Csongor Vitéz.
Vigaszágas jelölt: Szuna Gréta Erika.
Tóth Gabi már a nyarat is közösen tervezi a baranyai énekessel
Majdnem buszmegállóban aludt, Tóth Gabi mentette meg
Balogh Krisztofer a legnagyobb sikert a 2021-es Sztárban Sztár leszek! versenyzőjeként könyvelte el. Tóth Gabi segítette annak idején mentorként, az énekesnő pedig sok év után ismét segítő kezet nyújtott. A baranyai srác nehéz helyzetbe került, nem volt hova hazamennie. Korábban a közösségi felületén azt írta, hogy édesanyja miatt került az utcára, és már több napja nem volt hol aludnia.
„Krisztoferem! Átsegítelek mindenen! Nem kell félj! A sorsodat majd cipelem. Most már jó helyen vagy!”
A kommentekből az is kiderül, hogy ha a magyar bulvár egyik motorja nem siet a segítségére, akkor egy buszmegállóban töltötte volna az éjszakát.