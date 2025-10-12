Megasztár-botrány: mindenki mást várt, de Tóth Gabi a baranyai fiút vitte az élő show-ba – VIDEÓK

Nem maradt száraz szem a Megasztár 2025 legutóbbi szombati adása után, amikor véglegesen kialakultak Tóth Gabi és Marics Peti élő show-s csapatai.

Ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is minden volt, mint a búcsúban: káromkodás, viták, könnyek és felállás az asztaltól – egyik mentor sem volt könnyű helyzetben, amikor dönteni kellett.

Elsőként Tóth Gabi választotta ki azt a három versenyzőt, akiket magával vitt az élő adásokba. A legnagyobb visszhangot kétségkívül Balogh Krisztofer és Endrődi Rebeka párbaja váltotta ki. Aki csak hallotta őket, számára egyértelmű lehetett, hogy Rebeka jobb teljesítményt nyújtott. Ennek ellenére a vásárosdombói Krisztofer jutott tovább – Gabi szerint ő hozta el az évad egyik legemlékezetesebb pillanatát.

Bárhogy döntök, valamit gondolni fognak, a mestertársaim is és az emberek is. Nagyon sok nyíl van a hátamban, elviselek még egyet, nem tudok máshogy dönteni: Nekem Krisztofer ezt a párbajt te nyerted – fogalmazott a zsűritag.

Tóth Gabi csapata: Bura Constance, Jánoki Márió, Balogh Krisztofer.

Vigaszágas jelölt: Szabó Kamilla Lilla.

Marics Peti csapata: Lengyel Johanna, Majthényi Zsombor (P.Y.F.U), Bíró Csongor Vitéz.

Vigaszágas jelölt: Szuna Gréta Erika.