Mi történhetett? Tóth Vera helyreállító műtéten esett át

"Minden heg, minden csepp vér, minden nap, amit ebben a testben élek, emlékeztet arra, hogy: EZT IS TÚLÉLTEM." - az énekesnő őszintén vallott a közösségi oldalán.

Mi történhetett? Tóth Vera helyreállító műtéten esett át

Arról már korábban beszámoltunk, hogy Tóth Vera nemrég rémes balesetéről beszélt, mikor rosszul lett az autópályán és szalagkorlátnak ütközött. A palkonyai kötődésű énekesnő már korábban nyilatkozott arról, milyen komoly problémákkal kellett megküzdenie a fogyása során.  Pánikszerű rohamok is elhatalmasodtak rajta. Volt, hogy a volán mögött ájult el. A palkonyai énekesnőt rémisztő tapasztaltok sarkallták arra, hogy egyszer s mindenkorra helyre tegye az étkezését. Bár súlyfeleslegétől korábban megszabadult, a helytelen táplálkozás miatt sokáig nem múltak el az aggasztó tünetek. A változásban szakember segített neki.

Ezúttal pedig egy helyreállító műtétnek vetette alá magát a pécsi magánklinikán, melynek célja egy részleges hát és felsőtest korrekció volt. Az énekesnő két hete gyógyul.

Ahogy azt közösségi oldalán elárulta:

A helyreállító műtétek nem a hiúságról szólnak, hanem arról, hogy megkapjam azt a testet, ami jár nekem egy ilyen “menet” után. Mert miután sok-sok kilóval könnyebb lettem, még mindig cipeltem magamon azokat az “utórezgéseket”, amit a tükör kegyetlenül visszaadott.

Vera őszintén vallott arról is, hogy az életmódváltás során sok kihívással kellett szembenéznie, az út sokszor pokoli nehéz számára, ám kitartóan halad az "úton". Az énekesnőnek a kórházban történő lábadozás során még arra is jutott ereje, hogy lelket öntsön sorstársaiba, és bátorítsa őket. Orvosának pedig hálás a törődésért és a profizmusért!

És aki most épp ugyanezt érzi, annak csak ennyit mondok:Nem vagy egyedül, ez egy létező helyzet akkor is, ha tabuként kezeljük! Gyógyuljunk szépen! Nem könnyű, és most gondolok minden sorstársra, aki levetkőzött magáról egy embernyi felesleget.

 

