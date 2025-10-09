Mi történhetett? Tóth Vera helyreállító műtéten esett át

Arról már korábban beszámoltunk, hogy Tóth Vera nemrég rémes balesetéről beszélt, mikor rosszul lett az autópályán és szalagkorlátnak ütközött. A palkonyai kötődésű énekesnő már korábban nyilatkozott arról, milyen komoly problémákkal kellett megküzdenie a fogyása során. Pánikszerű rohamok is elhatalmasodtak rajta. Volt, hogy a volán mögött ájult el. A palkonyai énekesnőt rémisztő tapasztaltok sarkallták arra, hogy egyszer s mindenkorra helyre tegye az étkezését. Bár súlyfeleslegétől korábban megszabadult, a helytelen táplálkozás miatt sokáig nem múltak el az aggasztó tünetek. A változásban szakember segített neki.

Ezúttal pedig egy helyreállító műtétnek vetette alá magát a pécsi magánklinikán, melynek célja egy részleges hát és felsőtest korrekció volt. Az énekesnő két hete gyógyul.

Ahogy azt közösségi oldalán elárulta:

A helyreállító műtétek nem a hiúságról szólnak, hanem arról, hogy megkapjam azt a testet, ami jár nekem egy ilyen “menet” után. Mert miután sok-sok kilóval könnyebb lettem, még mindig cipeltem magamon azokat az “utórezgéseket”, amit a tükör kegyetlenül visszaadott.

Vera őszintén vallott arról is, hogy az életmódváltás során sok kihívással kellett szembenéznie, az út sokszor pokoli nehéz számára, ám kitartóan halad az "úton". Az énekesnőnek a kórházban történő lábadozás során még arra is jutott ereje, hogy lelket öntsön sorstársaiba, és bátorítsa őket. Orvosának pedig hálás a törődésért és a profizmusért!