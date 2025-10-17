október 17., péntek

Micsoda nő! A komlói bombázó képei után nem tudsz majd aludni – (FOTÓK)

Micsoda nő! A komlói bombázó képei után nem tudsz majd aludni – (FOTÓK)

Forrás: Sáfrány Emese Facebook oldala

Kirobbanó formában van a komlói születésű Sáfrány Emese, akinek a neve az elmúlt időszakban ismét felbukkant a bulvársajtóban – ezúttal azonban nem botrányok miatt. Legutóbb arról vallott nyíltan, mire vágyik még az életben, szívdöglesztő képeivel pedig szinte naponta elkápráztatja követőit. Nemrég az is kiderült, hogy több baranyai kötődésű versenyző mellett ő is indul a Farm VIP legújabb évadában.

A műsorra ugyan még várni kell, de Emese közösségi oldalán ismét olyan fotókat osztott meg, hogy attól garantáltan eláll a lélegzet. A sokat látott celeb a következő gondolatot fűzte a poszthoz:

Amikor megállsz egy pillanatra, rájössz, hogy minden a helyén van — csak te voltál túl rohanós.

A szettel olyannyira elégedett volt Sáfrány Emese, hogy a legújabb Facebook-profilképén is ebben a ruhában ragyog.

