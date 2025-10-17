Micsoda nő! A komlói bombázó képei után nem tudsz majd aludni – (FOTÓK)

A műsorra ugyan még várni kell, de Emese közösségi oldalán ismét olyan fotókat osztott meg, hogy attól garantáltan eláll a lélegzet. A sokat látott celeb a következő gondolatot fűzte a poszthoz:

Amikor megállsz egy pillanatra, rájössz, hogy minden a helyén van — csak te voltál túl rohanós.

A szettel olyannyira elégedett volt Sáfrány Emese, hogy a legújabb Facebook-profilképén is ebben a ruhában ragyog.