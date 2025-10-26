Molnár Gusztáv úgy érzi magát, mint egy amerikai sikerfilmben

október 26., vasárnap

Molnár Gusztáv nem erőlteti a színészetet: "Húsz évig voltam színész és ittam, most nem iszom és nem vagyok színész" - nyilatkozta a sztár a blikk.hu oldalnak.

A Drága örökösök színésze, Molnár Gusztáv az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe, és saját bevallása szerint is kemény harcokat vívott önmagával. Sokáig alkoholproblémákkal küzdött, ám a pécsi és komlói elvonón történő terápiáknak köszönhetően mára már a gyógyulás útjára lépett és egy ideje már új fejezetet nyitott az életében. 

Két éve nagy fordulat állt be az életében, amikor megismerkedett Dorinával. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: idén februárban eljegyezték egymást, majd szeptemberben kimondták a boldogító igent.

Molnár Gusztáv és felesége, Dorina élete jelentős mérföldkőhöz érkezett, tavaszra várják kislányuk érkezését.
Forrás: Blikk.hu 

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a pár élete mérföldkőhöz érkezett, hiszen hamarosan szülővé válnak. Március végére várják kislányukat, Gusztáv pedig úgy érzi magát, mint egy amerikai sikerfilmben. Mégis óvatos, tisztában van vele: az, hogy néhány hónapja letette a poharat, még nem elég a végső győzelemhez. - számol be minderről a blikk.hu oldala.

Jelentős mérföldkövek a színész életében

- Molnár Gusztáv és felesége, Dorina, március végére várják kislányuk érkezését

- Gusztáv letette az alkoholt, és az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektetett az életének rendszerezésére

- A színész mentálhigiénés szakembernek tanul, hogy másoknak is segítsen

 

