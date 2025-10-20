Erre is fény derült – ezért körözik a komlói celebet!

Ahogy arról korábban beszámoltunk ,október végén indul az RTL Most Wanted – A hajsza című műsora, melynek keretében 24 hazai hírességet vontak be játékos módon „büntetőeljárásba”. A körözés alatt álló celebek közt találunk baranyai érdekeltséget is, a komlói Fenyvesi Barnát, s kiderült, hogy milyen bűnök miatt kell felelnie.

Most Wanted – A hajsza: ezekért a bűnökért felelnek a celebek

Az RTL új reality-játéka, a Most Wanted arra épül, hogy 24 celeb menekül az országban a rá aggatott bűnök miatt. A műsorban a nézők is aktív szerepet kapnak: dönthetnek arról, hogy segítik vagy „ellenzik” a menekülő hírességeket – például tippeket adhatnak, hibás nyomokat küldhetnek vagy támogatást nyújthatnak a celebeknek.

Emiatt a bűn miatt kell felelnie a baranyai celebnek

A „bűnök” nem a klasszikus jogi értelemben vett cselekmények, hanem játékos, szimbolikus megfogalmazások: közízlés elleni támadás, túlzott szereplés, „ízlésrombolás”.

Néhány példa:

Moha – Linkség (34%). Mindig késik, elveszti a telefonját, de közben mindenkit levesz a lábáról. A köznyelvben „kedves bűnözőként” tartják számon.

A Való Világból ismert komlói celeb, Fenyvesi Barna valóságshow-függőségben szenved (34%). „Ez ki?" – írta az egyik tanú, a hatóság pedig jegyzőkönyvbe vette: „Valójában az az igazság, hogy mindenhol ott van."

„Ez ki?” – írta az egyik tanú, a hatóság pedig jegyzőkönyvbe vette: „Valójában az az igazság, hogy mindenhol ott van.” Bíró Bea túlzott pozitivitásban bűnös (30%). A közönség szerint „nyerőben pozitív, Árulókban borzalmasan negatív” – az ítélet szerint ez „személyiség-ingadozás közérdekű veszélyt hordoz önmagában.

A Most Wanted október 26-án debütál a képernyőn.