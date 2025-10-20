október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiderültek a részletek

2 órája

Erre is fény derült – ezért körözik a komlói celebet!

Címkék#RTL#bűn#Most Wanted – A hajsza#komló#reality

Rövidesen elindul a hajsza. Ezért a bűnért kell felelnie a komlói hírességnek a Most Wanted című műsorban.

Bama.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk ,október végén indul az RTL Most Wanted – A hajsza című műsora, melynek keretében 24 hazai hírességet vontak be játékos módon „büntetőeljárásba”. A körözés alatt álló celebek közt találunk baranyai érdekeltséget is, a komlói Fenyvesi Barnát, s kiderült, hogy milyen bűnök miatt kell felelnie.

most wanted a hajsza
A Most Wanted celebjeinek különböző bűnökért kell felelnie. Forrás: ChatGPT/Illusztráció

Most Wanted – A hajsza: ezekért a bűnökért felelnek a celebek

Az RTL új reality-játéka, a Most Wanted arra épül, hogy 24 celeb menekül az országban a rá aggatott bűnök miatt. A műsorban a nézők is aktív szerepet kapnak: dönthetnek arról, hogy segítik vagy „ellenzik” a menekülő hírességeket – például tippeket adhatnak, hibás nyomokat küldhetnek vagy támogatást nyújthatnak a celebeknek.

Emiatt a bűn miatt kell felelnie a baranyai celebnek

A „bűnök” nem a klasszikus jogi értelemben vett cselekmények, hanem játékos, szimbolikus megfogalmazások: közízlés elleni támadás, túlzott szereplés, „ízlésrombolás”. 

Néhány példa:

  • Moha – Linkség (34%). Mindig késik, elveszti a telefonját, de közben mindenkit levesz a lábáról. A köznyelvben „kedves bűnözőként” tartják számon.
  • A Való Világból ismert komlói celeb, Fenyvesi Barna valóságshow-függőségben szenved (34%). „Ez ki?” – írta az egyik tanú, a hatóság pedig jegyzőkönyvbe vette: „Valójában az az igazság, hogy mindenhol ott van.”
  • Bíró Bea túlzott pozitivitásban bűnös (30%). A közönség szerint „nyerőben pozitív, Árulókban borzalmasan negatív” – az ítélet szerint ez „személyiség-ingadozás közérdekű veszélyt hordoz önmagában. 

A Most Wanted október 26-án debütál a képernyőn.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu