Több vádat is felhoztak ellene

1 órája

Körözés alatt a komlói híresség – ebből vajon, hogy mászik ki?

A pontos vád még nincs eldöntve, de rövidesen minden kiderül. A Most Wanted baranyai celebbel indul október végén.

Bama.hu
Körözés alatt a komlói híresség – ebből vajon, hogy mászik ki?

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Szabolcs László

Új műsort jelentett be az RTL: rövidesen indul a Most Wanted – A hajsza, ahol a hírességek nem egy luxusvillában gyűjtik a pontokat, hanem egy képzeletbeli körözési listán próbálnak meg nem az első helyre kerülni. A műsor október 26-án startol Sebestyén Balázs vezetésével, de már most megszavazhatják a nézők, hogy milyen képzeletbeli vádakkal illessék a celebeket. Baranyai híresség is bekerült a körözés alatt álló hírességek közé.

most wanted a hajsza
Új műsor indul október végén, a Most Wanted szereplői közt baranyai celebet is találunk.
Forrás: ChatGPT/Illusztráció

Most Wanted A hajsza, baranyai szereplővel

A műsor indulásával az RTL közzétette a „körözött” sztárok listáját, és már most mindenki erről beszél. A névsor tele van ismert arcokkal, akik ellen különféle – persze humoros – „bűnvádakat” emeltek. A Most Wanted celebjei között baranyai vonatkozást is találunk, a komlói Fenyvesi Barna is ott lesz a szereplők között, aki a Való Világ című műsorban vált ismertté.

A résztvevők között olyan neveket találunk, mint például:

  • Vályi Pista,
  • Bárdosi Sándor,
  • DJ Yamina,
  • Bíró Bea,
  • Lakatos Laci,
  • Vadon Jani,
  • Moha (Mohai Tamás),

a lista itt nem ér véget: a komlói Fenyvesi Barna, Rácz Jenő, Istenes Bence, Molnár Áron, Makk Adri, Dobos Evelin, Csobot Adél és még sokan mások is megkapják a maguk „vádját”.

A szavazás már elindult az RTL weboldalán, ahol bárki leadhatja voksát − egészen október 17-ig.

A kommentelők természetesen elmondták a véleményüket az új formátum kapcsán, sokan felvetik, hogy vékony a határ a poén és a megszégyenítés között. Az RTL viszont hangsúlyozza, hogy a cél nem a bántás, hanem a szórakoztatás, és minden „vád” csak játékos formában hangzik el.

 

