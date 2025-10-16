Körözés alatt a komlói híresség – ebből vajon, hogy mászik ki?

Új műsort jelentett be az RTL: rövidesen indul a Most Wanted – A hajsza, ahol a hírességek nem egy luxusvillában gyűjtik a pontokat, hanem egy képzeletbeli körözési listán próbálnak meg nem az első helyre kerülni. A műsor október 26-án startol Sebestyén Balázs vezetésével, de már most megszavazhatják a nézők, hogy milyen képzeletbeli vádakkal illessék a celebeket. Baranyai híresség is bekerült a körözés alatt álló hírességek közé.

Most Wanted – A hajsza, baranyai szereplővel

A műsor indulásával az RTL közzétette a „körözött” sztárok listáját, és már most mindenki erről beszél. A névsor tele van ismert arcokkal, akik ellen különféle – persze humoros – „bűnvádakat” emeltek. A Most Wanted celebjei között baranyai vonatkozást is találunk, a komlói Fenyvesi Barna is ott lesz a szereplők között, aki a Való Világ című műsorban vált ismertté.

A résztvevők között olyan neveket találunk, mint például:

Vályi Pista,

Bárdosi Sándor,

DJ Yamina,

Bíró Bea,

Lakatos Laci,

Vadon Jani,

Moha (Mohai Tamás),

a lista itt nem ér véget: a komlói Fenyvesi Barna, Rácz Jenő, Istenes Bence, Molnár Áron, Makk Adri, Dobos Evelin, Csobot Adél és még sokan mások is megkapják a maguk „vádját”.

A szavazás már elindult az RTL weboldalán, ahol bárki leadhatja voksát − egészen október 17-ig.

A kommentelők természetesen elmondták a véleményüket az új formátum kapcsán, sokan felvetik, hogy vékony a határ a poén és a megszégyenítés között. Az RTL viszont hangsúlyozza, hogy a cél nem a bántás, hanem a szórakoztatás, és minden „vád” csak játékos formában hangzik el.