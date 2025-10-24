Nem fogod elhinni, mivel gazdagodott Demjén Rózsi birtoka

Mint arról beszámoltunk, Demjén Ferenc augusztus közepén súlyos balesetet szenvedett otthonában, felsőcomb-törést szenvedett, és azonnali műtétre volt szüksége. Napokkal később már menedzsmentje arról adott hírt, hogy az operáció jól sikerült, a zenész állapota folyamatosan javul, és megkezdődött mozgásszervi rehabilitációja. Arról már a sonline.hu számolt be, hogy még a szerencsétlen esés előtt kereste fel Knoll József homokszentgyörgyi telepét, hogy magyar parlagi szamarakat vásároljon tőle. S végül nem csak csacsikkal, de egy szuloki pulival is gazdagodott családi gazdasága.

Minca Acú, aki egy fiatal kan kutyus, két másik puli mellé került Demjén Ferenc dióspusztai birtokára.

A Demjén család ért a kutyákhoz és így most már a mi kis pulink is a „Demjén-pulicsalád” része lett. A jánosmajori csacsijaink pedig gyönyörű Nóniuszokkal tölthetik mindennapjaikat, mondta dr. Knoll Susanne, aki a szuloki Minca Kennel tulajdonosa és tenyésztője.