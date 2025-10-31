Pécsen járt a Fradi sztárja

Nemrég arról számoltunk be, hogy a Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén. A találkozót követő ünneplés során az M4 Sport felvételeket készített arról is, hogy a lelátón helyet foglalók gyakorlatilag levetkőztetik Dibusz Dénest, az együttes csapatkapitányát. A PMFC korábbi hálóőre nagy örömmel dobálta ki a mérkőzésen viselt ereklyéket, s a Nemzeti Sportnak azt is elárulta, miért tette mindezt. Ausztriában élő rég nem látott barátok, korábbi pécsi, barcsi csapatársak kapták meg a nadrágot, mezt.

Legutóbb pedig a Fradi sztárja Pécsen is megfordult, hiszen a Rózsa Étterem és Panzió a közösségi oldalán közzétett nyilatkozata alapján a focista családi körben ünnepelt és ennek alkalmából választotta a pécsi vendéglátóhelyet.

Nagy megtiszteltetés ért minket – Dibusz Dénes, a magyar válogatott kapusa nálunk ünnepelt egy családi rendezvényt! Köszönjük, a bizalmat !

- olvasható mindez az étterem Facebook-oldalán.