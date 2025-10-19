Sáfrány Emese inspiráló vallomása: az élet nem a tökéletességről szól

„Nőként, közszereplőként és vállalkozóként megtanultam, hogy az élet nem mindig tökéletes, de mindig ad új lehetőséget” – fogalmazott. Emese szerint a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a növekedésre.

A bejegyzéshez mellékelt fotókon sugárzik róla az önbizalom és a harmónia: természetes eleganciával, mégis erőt sugárzóan jelenik meg. „Merj álmodni, merj cselekedni, merj önmagad lenni” – üzente követőinek, akik elismerően reagáltak inspiráló szavaira.