A Komlón született vállalkozó és közszereplő, Sáfrány Emese ismét megmutatta, miért tartják sokan nemcsak gyönyörű, hanem erős és inspiráló nőnek is.

Sáfrány Emese inspiráló vallomása: az élet nem a tökéletességről szól

Forrás: Sáfrány Emese Facebook oldala

Legújabb posztjában az élet kihívásairól és a kitartás erejéről írt.

„Nőként, közszereplőként és vállalkozóként megtanultam, hogy az élet nem mindig tökéletes, de mindig ad új lehetőséget” – fogalmazott. Emese szerint a nehézségek nem akadályok, hanem lehetőségek a növekedésre.

A bejegyzéshez mellékelt fotókon sugárzik róla az önbizalom és a harmónia: természetes eleganciával, mégis erőt sugárzóan jelenik meg. „Merj álmodni, merj cselekedni, merj önmagad lenni” – üzente követőinek, akik elismerően reagáltak inspiráló szavaira.

