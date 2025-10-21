33 perce
Sokkoló: rá sem lehet ismerni Kamarás Iván arcára – FOTÓ
Az internet népe nem hitt a szemének, amikor Kamarás Iván kék-lila foltokkal pózolt az Instagramon – hívta fel minderre a figyelmet a borsonline.hu felülete.
A pécsi születésű Kamarás Iván filmek és sorozatok ismert sztárjaként akár egy újabb forgatásra is gyanakodhatnánk, amikor szembe kerül velünk új képe, de nem erről van szó. Nyilvánvaló, hogy a Sztárbox küzdelmében szerezte a látványos sérüléseket.
Ez brutális: izomszakadást és orrtörést szenvedett a pécsi színész
Mint arról mi is beszámoltunk, október közepén a ringben Bódi Bence ellen bizonyíthatott, aki az első menetben technikai KO-val győzött. Eredetileg Kocsis Dénes lett volna az ellenfele, ám ő sérülés miatt visszalépett, így Ivánnak új kihívó jutott – és néhány emlékezetes kék folt is.
A sztár azonban mindezt igazi úriemberként és humorral viseli. A közösségi oldalán büszkén vállalja a „harci sebeket”, és a rajongók többsége elismeréssel kommenteli, hogy nemcsak a kamera előtt, hanem a ringben is megállta a helyét – erről már a borsonline.hu írt.