Sokkoló: rá sem lehet ismerni Kamarás Iván arcára – FOTÓ

Mint arról mi is beszámoltunk, október közepén a ringben Bódi Bence ellen bizonyíthatott, aki az első menetben technikai KO-val győzött. Eredetileg Kocsis Dénes lett volna az ellenfele, ám ő sérülés miatt visszalépett, így Ivánnak új kihívó jutott – és néhány emlékezetes kék folt is.

A sztár azonban mindezt igazi úriemberként és humorral viseli. A közösségi oldalán büszkén vállalja a „harci sebeket”, és a rajongók többsége elismeréssel kommenteli, hogy nemcsak a kamera előtt, hanem a ringben is megállta a helyét – erről már a borsonline.hu írt.