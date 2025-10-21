október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csúcsteljesítmény a fókuszban

3 órája

Szabi a pék most újra Pécsre jön – nem egyedül érkezik

Címkék#Highlights KLUB#szabi pék#gasztronómia#programsorozat

Október 21-én Pécsre érkezik a Highlights KLUB, a Highlights of Hungary országjáró programsorozata, amely a leginspirálóbb magyar történeteket és teljesítményeket mutatja be. A 17 órakor kezdődő eseménynek az MCC pécsi képzési központja (Czinderi utca 6.) ad otthont.

Bama.hu
Szabi a pék most újra Pécsre jön – nem egyedül érkezik

Szabi a pék most újra Pécsre jön – nem egyedül érkezik

Forrás: Mindmegette

A beszélgetés vendégei között lesz Szabadfi Szabolcs, azaz Szabi a Pék, a Highlights of Hungary nagykövete, aki mesél majd arról, hogyan választotta ki az idei jelölteket a Társadalmi Díjra. Színpadra lép Varga Csaba nagyváradi építész és hegymászó is, aki már hat nyolcezres csúcsot hódított meg, valamint Nobilis Ágoston, a Csoroszlyafarm alapítója, aki a felelős biogazdálkodás hazai úttörője. A környezeti innováció területét Koleszár Tibor, a Walise Kft. alapító ügyvezetője képviseli, akinek csapata a hazai vizek állapotának megóvásán dolgozik.

A rendezvény célja, hogy inspiráló példákon keresztül mutassa meg: a kiemelkedő magyar teljesítmények minden területen jelen vannak – a gasztronómiától a környezetvédelemen át a sportig és a vállalkozói innovációig.

Az esemény ingyenes, regisztrálni itt lehetséges.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu