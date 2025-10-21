3 órája
Szabi a pék most újra Pécsre jön – nem egyedül érkezik
Október 21-én Pécsre érkezik a Highlights KLUB, a Highlights of Hungary országjáró programsorozata, amely a leginspirálóbb magyar történeteket és teljesítményeket mutatja be. A 17 órakor kezdődő eseménynek az MCC pécsi képzési központja (Czinderi utca 6.) ad otthont.
Szabi a pék most újra Pécsre jön – nem egyedül érkezik
Forrás: Mindmegette
A beszélgetés vendégei között lesz Szabadfi Szabolcs, azaz Szabi a Pék, a Highlights of Hungary nagykövete, aki mesél majd arról, hogyan választotta ki az idei jelölteket a Társadalmi Díjra. Színpadra lép Varga Csaba nagyváradi építész és hegymászó is, aki már hat nyolcezres csúcsot hódított meg, valamint Nobilis Ágoston, a Csoroszlyafarm alapítója, aki a felelős biogazdálkodás hazai úttörője. A környezeti innováció területét Koleszár Tibor, a Walise Kft. alapító ügyvezetője képviseli, akinek csapata a hazai vizek állapotának megóvásán dolgozik.
A rendezvény célja, hogy inspiráló példákon keresztül mutassa meg: a kiemelkedő magyar teljesítmények minden területen jelen vannak – a gasztronómiától a környezetvédelemen át a sportig és a vállalkozói innovációig.
Az esemény ingyenes, regisztrálni itt lehetséges.