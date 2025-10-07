október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

3 órája

Szétszedte az internet népe Regán Lilit, egy nyitott ablak miatt szabadult el a pokol – VIDEÓ

Címkék#internet#Dj#Regán Lili#lemezlovas#felvétel

A fiatal Dj nyitott ablakkal és esernyővel panaszkodott az időjárásra – és ezzel pillanatok alatt a kommentelők célkeresztjébe került – olvasható a borsonline.hu felületén.

Szétszedte az internet népe Regán Lilit, egy nyitott ablak miatt szabadult el a pokol – VIDEÓ

Forrás: Regán Lili facebook oldala

A komlói lemezlovas készített egy videót, ahol a lakásában ül, az ablak nyitva, a kezében egy kinyitott esernyő, és épp arról panaszkodik, hogy „már megint szakad az eső”. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül az abszurd jelenetet.

 

A felvételt több mint négyezer ember kedvelte, viszont a több mint száz hozzászólás között rengeteg negatív megjegyzés is van.:

  • „Én nem tudom mit szívsz te lány, de legközelebb picit kevesebbet, mert most nagyon el vagy szállva.”
  • „Be ne csukd az ablakot, röhögcsélj inkább, mint egy idióta.”
  • „Még egy agyhalott.”
  • „Mindig is tudtam, hogy nem vagy normális.”
  • „A burkolat és az alsó szomszéd is ennyire nevet majd?”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu