1 órája
Szétszedte az internet népe Regán Lilit, egy nyitott ablak miatt szabadult el a pokol – VIDEÓ
A fiatal Dj nyitott ablakkal és esernyővel panaszkodott az időjárásra – és ezzel pillanatok alatt a kommentelők célkeresztjébe került – olvasható a borsonline.hu felületén.
Forrás: Regán Lili facebook oldala
A komlói lemezlovas készített egy videót, ahol a lakásában ül, az ablak nyitva, a kezében egy kinyitott esernyő, és épp arról panaszkodik, hogy „már megint szakad az eső”. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül az abszurd jelenetet.
A felvételt több mint négyezer ember kedvelte, viszont a több mint száz hozzászólás között rengeteg negatív megjegyzés is van.:
- „Én nem tudom mit szívsz te lány, de legközelebb picit kevesebbet, mert most nagyon el vagy szállva.”
- „Be ne csukd az ablakot, röhögcsélj inkább, mint egy idióta.”
- „Még egy agyhalott.”
- „Mindig is tudtam, hogy nem vagy normális.”
- „A burkolat és az alsó szomszéd is ennyire nevet majd?”
