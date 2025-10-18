2 órája
Döbbenetes: egy pécsi orvos miatt került veszélybe Szoboszlai Dominik
Újabb és újabb történet kerül elő a magyarok jelenlegi legnagyobb büszkeségéről. Szoboszlai Dominik élete egy pécsi orvos kezében volt, de szerencsére nem hallgattak rá.
Életrajzi könyv készült a válogatott csapatkapitányáról.
Forrás: MW
A közelmúltban jelent meg Szoboszlai Zsolt (Szoboszlai Dominik édesapja) és Kálnoki Kis Attila könyve, „A Szoboszlai-sztori”. A könyvbe a Liverpool magyar futballistájának karrierjén túl rengeteg érdekes személyes történet is bekerült: az egyik ilyen például, hogy egy pécsi orvos javaslatára majdnem elvetették Dominiket, egy természetgyógyász azonban megmentette az életét.
Szoboszlai Dominik élete egy pécsi orvos kezében volt
”Hölgyem, el kell vetetni a gyereket!” − sokkoló mondat, amely valóban elhangzott. Szoboszlai Dominik édesanyja, Németh Zsanett ugyanis fia születése előtt évekig súlyos vese problémákkal küzdött, sokízületi gyulladást diagnosztizáltak nála, amely valamennyi belső szervére kiterjedt. Sajnos arra is volt példa, hogy rohammentővel vitték át Pécsre, mert leállt a veséje. Egy természetgyógyász segítségével végül sikerült meggyógyulnia, ennek köszönhetően maradt életben Dominik. Édesapja, Zsolt így mesélte el a történetet.
Több mint egy éve éltünk együtt, amikor várandós lett. A pécsi nefrológusa megpróbálta lebeszélni: – Hölgyem, el kell vetetni a gyereket! Az évekén át húzódó súlyos betegség és a szteroidios kezelések után túl nagy a kockázat. Zsani összetört. Keservesen sírt. Meg akartuk tartani a babát. Kocsiba ültünk, és meg sem álltunk Pécsig. Személyesen akart beszélni az orvossal.
– Mikor lesz nagyobb esélyem arra, hogy normális gyereket szülök, ha nem most, amikor két éve tünetmentes vagyok, nem szedek gyógyszereket, és a baba egyből megfogant?
Az orvos némi töprengés után elismerte, Zsani az előző évek kálváriája után most van a legjobb állapotban arra, hogy anya legyen.
– Köszönjük szépen, viszontlátásra!
Április 22-én szűk családi körben tartottuk meg az esküvőt.
Zsanit közben veszélyeztetett terhessé nyilvánították, a fehérvári szülést nem is engedték, hanem beutalták a SOTE nőgyógyászati osztályára, hogy az utolsó napokat megfigyelés alatt töltse. Anyósommal úgy vigyáztunk rá, mint a hímes tojásra. Amikor felvittem Budapestre, az első vizsgálatok után megnyugtatták, hogy egy darabig még biztosan nem jön a baba. Hazaküldött Fehérvárra. Este fél kilenckor csörgött a telefonom. Zsani hívott.– Szerintem elindultak a fájások.
Azonnal kocsiba ültem. Zsani tizennyolc órát át vajúdott. Anyósommal ott várakoztunk a szülészet folyosóján. Tanácstalanok voltunk, senkitől sem kaptunk információt, hogy mi történik odabent. Természetes úton kezdődött. A szülésnek másnap lett vége, mert a baba feje, válla megrekedt a szülőcsatornában. Így született meg Domi 2000. október 25-én, 15 óra 3 perckor.
Pólyában hozták ki a folyosóra. Ahogy a kezembe vettem, megfogadtam, hogy egy életre felhagyok minden hülyeségemmel. A fiam születése nagyobb adrenalinlöketet jelentett, mint bármelyik kaszinó. Ha nincs Domi, valószínűleg nem tudok leállni a szerencsejátékkal; élem tovább azt az életemet, amely miatt Zsani – érthető módon – sokat veszekedett velem.