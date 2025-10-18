Döbbenetes: egy pécsi orvos miatt került veszélybe Szoboszlai Dominik

Több mint egy éve éltünk együtt, amikor várandós lett. A pécsi nefrológusa megpróbálta lebeszélni: – Hölgyem, el kell vetetni a gyereket! Az évekén át húzódó súlyos betegség és a szteroidios kezelések után túl nagy a kockázat. Zsani összetört. Keservesen sírt. Meg akartuk tartani a babát. Kocsiba ültünk, és meg sem álltunk Pécsig. Személyesen akart beszélni az orvossal.

– Mikor lesz nagyobb esélyem arra, hogy normális gyereket szülök, ha nem most, amikor két éve tünetmentes vagyok, nem szedek gyógyszereket, és a baba egyből megfogant?

Az orvos némi töprengés után elismerte, Zsani az előző évek kálváriája után most van a legjobb állapotban arra, hogy anya legyen.

– Köszönjük szépen, viszontlátásra!

Április 22-én szűk családi körben tartottuk meg az esküvőt.

Zsanit közben veszélyeztetett terhessé nyilvánították, a fehérvári szülést nem is engedték, hanem beutalták a SOTE nőgyógyászati osztályára, hogy az utolsó napokat megfigyelés alatt töltse. Anyósommal úgy vigyáztunk rá, mint a hímes tojásra. Amikor felvittem Budapestre, az első vizsgálatok után megnyugtatták, hogy egy darabig még biztosan nem jön a baba. Hazaküldött Fehérvárra. Este fél kilenckor csörgött a telefonom. Zsani hívott.– Szerintem elindultak a fájások.

Azonnal kocsiba ültem. Zsani tizen­nyolc órát át vajúdott. Anyósommal ott várakoztunk a szülészet folyosóján. Tanácstalanok voltunk, senkitől sem kaptunk információt, hogy mi történik odabent. Természetes úton kezdődött. A szülésnek másnap lett vége, mert a baba feje, válla megrekedt a szülőcsatornában. Így született meg Domi 2000. október 25-én, 15 óra 3 perckor.

Pólyában hozták ki a folyosóra. Ahogy a kezembe vettem, megfogadtam, hogy egy életre felhagyok minden hülyeségemmel. A fiam születése nagyobb adrenalinlöketet jelentett, mint bármelyik kaszinó. Ha nincs Domi, valószínűleg nem tudok leállni a szerencsejátékkal; élem tovább azt az életemet, amely miatt Zsani – érthető módon – sokat veszekedett velem.