Sportszerűtlen kiütésbe szaladt bele Kamarás Iván? Kiakadtak a kommentelők

A beugrósként visszatérő Kamarás Ivánra nem várt könnyű ellenfél a Sztárbox hétvégi adásában. A pécsi színész a nála 20 évvel fiatalabb Bódi Bence ellen lépett a szorítóba, a mérkőzés pedig a várakozásoknak megfelelően alakult, de sokak szerint sportszerűtlen ütközetet láthattunk.

Gyorsan véget ért a középsúlyú összecsapás a Sztárbox hétvégi adásában.

Forrás: RTL

Sztárbox: Bódi Bence K.O.-val győzte le Kamarás Ivánt

A Sztárbox hétvégi adásának egyik legjobban várt mérkőzése nem hozott túl sok izgalmat: már az első menetben a földre került Kamarás Iván Bódi Bence ellen, a kommentelőknek viszont már maga a párosítás sem nyerte el a tetszését.

„Nem volt értelme ennek a meccsnek, várható volt, hogy a jóval idősebb és fizikálisan nem a toppon lévő Kamarás nem húzza sokáig” – fogalmazta meg egy néző, míg mások sportszerűtlenséget emlegettek, történt ugyanis, hogy az első menetben Bódi két hatalmas ütést mért a színészre, a játékvezető pedig már ekkor jelezte erélyes kézmozdulatokkal, hogy az ütközet véget ért, ám a lendülettől vezérelve Bódi még kettőt odavágott Kamarás Iván fejére, aki ettől egy pillanatra az eszméletét is elvesztve rogyott a földre.

A mérkőzés kapcsán egymásnak estek a kommentelők: egyesek Bódi mellé álltak, miszerint ő csak azt tette, amit a ringben kell, míg mások szerint nem volt sportszerű kiütni a jóval idősebb és felkészületlenebb ellenfelét – hozzátéve, hogy Kamarás Iván tudta, hogy mire vállalkozott.

Az est többi összecsapása is szolgáltatott témát bőséggel a rajongóknak – Schóbert Norbi Jr. és Lencse László ütközetét két pontozóbíró döntetlennek látta, harmadik társuk viszont egyértelműen Norbit látta jobbnak. Árpa Attila és Mészáros András párharcának pedig az orvosi stáb vetett véget, noha előbbi még folytatta volna a küzdelmet.