Lehullt a lepel

59 perce

Döbbenetes: visszalépett a Sztárbox versenyzője, egy pécsi ugrik be a helyére!

Egy sajnálatos sérülés miatt kellett visszalépnie az egyik versenyzőnek. A Sztárbox kötelei közé visszatér Kamarás Iván, aki Bódi Bencével csap majd össze.

Bama.hu
Döbbenetes: visszalépett a Sztárbox versenyzője, egy pécsi ugrik be a helyére!

Visszalépett a Sztárbox versenyzője, nem jött rendbe a sérülése.

A RTL Sztárbox című műsorában gyakran fordulnak elő furcsa és váratlan fordulatok: sajnos ez az évad sem telik el anélkül, hogy valakinek egy sérülés miatt veszélybe került a szereplése. Kocsis Dénes hivatalos közösségi oldalain jelentette be, hogy kénytelen visszalépni a versenytől.

RTL Sztárbox
Kamarás Iván visszatér a Sztárbox következő adásába, Bódi Bencével néz farkasszemet.

Megsérült a Sztárbox versenyzője, pécsi színész ugrik be a helyére

A Sztárbox vasárnapi adásában mégsem lép ringbe Kocsis Dénes, aki az első mérkőzésén elszenvedett vállsérülése miatt kénytelen volt visszalépni a versenytől, helyére Kamarás Iván tér vissza a kötelek közé. A sérült Kocsis elárulta, szerencsére műteni nem kell a vállát, és nem is szeretne semmilyen felesleges kockázatot vállalni, ugyanis az nem fordulhat elő, hogy ne tudja a kisfiát felemelni. Elmondása szerint nem érzi magát 100%-osnak, így pedig nem tudta volna a legjobbját hozni Bódi Bence ellen, aki így Kamarás Ivánnal csap össze. 

Visszalépett Kocsis Dénes, Kamarás Iván újra a ringben

A pécsi színész ugyan kiesett az első mérkőzésén, de most újra ringbe szállhat, a nála jóval fiatalabb versenyző ellen azonban nem lesz könnyű dolga. 

 

