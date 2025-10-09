Döbbenetes: visszalépett a Sztárbox versenyzője, egy pécsi ugrik be a helyére!

A RTL Sztárbox című műsorában gyakran fordulnak elő furcsa és váratlan fordulatok: sajnos ez az évad sem telik el anélkül, hogy valakinek egy sérülés miatt veszélybe került a szereplése. Kocsis Dénes hivatalos közösségi oldalain jelentette be, hogy kénytelen visszalépni a versenytől.

A Sztárbox vasárnapi adásában mégsem lép ringbe Kocsis Dénes, aki az első mérkőzésén elszenvedett vállsérülése miatt kénytelen volt visszalépni a versenytől, helyére Kamarás Iván tér vissza a kötelek közé. A sérült Kocsis elárulta, szerencsére műteni nem kell a vállát, és nem is szeretne semmilyen felesleges kockázatot vállalni, ugyanis az nem fordulhat elő, hogy ne tudja a kisfiát felemelni. Elmondása szerint nem érzi magát 100%-osnak, így pedig nem tudta volna a legjobbját hozni Bódi Bence ellen, aki így Kamarás Ivánnal csap össze.

