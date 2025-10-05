Újabb részletek derültek a sztárpár esküvőjéről

Korábban már megírtuk portálunkon, hogy egy pécsi lány rabolta el a 32 éves sorozatsztár, Ember Márk szívét. A sokak által irigyelt leányzó Havasi Virág, aki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karán végzett kereskedelem és marketing alapszakon. Nemrég arról is beszámoltunk, hogy a szerelmesek augusztusban hivatalosan is kimondták a boldogító igent.

Ember Márk és pécsi származású párja, Havasi Virág augusztusban mondta ki a boldogító igent. Forrás: MW

A nagy nap után most az előzményekbe engedett betekintést Virág, aki a közösségi oldalán friss fotósorozatot osztott meg a lánybúcsúról, sok mosollyal, balatoni széllel és apró, személyes poénokkal.

A szokásokat tartva, Virág szinte végig fehérben ragyogott. Márk, mint motívum, szinte az egész lánybúcsú alatt visszaköszönt. Kupicás poháron, a menyasszonyi tortába szúrva, de még Virág kalapján, a szívecskék között is ott díszelgett a színész arca. Az egyik felvételen a menyasszony rozmaringgal teli kosarat tart, ami a hagyomány szerint a hűség, az igaz szerelem, az emlékezés és az újjászületés jelképe - számolt be minderről a blikk.hu oldala is.

Virág a posztban így foglalta össze az élményt:

Nők, akik nélkül nem lennék az, aki. Barátok, akikkel évek, évtizedek óta szövetségben vagyunk. Régi és új család, akikkel együtt váltunk valami még kerekebbé. Szívcsücskök, akik a város, az ország vagy a világ másik végén vannak éppen, ezért nincsenek ezeken a képeken, de velem mindig. Csodálatos embereket kaptam magam mellé, akik csodálatos módon mondtak búcsút a lányságomnak. Köszönöm, hogy vagytok!



