Újabb részletek derültek a sztárpár esküvőjéről

Ember Márk pécsi származású felesége, Havasi Virág fotókat mutatott meg az lánybúcsújáról - olvasható a blikk.hu oldalán.

Bama.hu
Forrás: MW

Fotó: Szabolcs László

Korábban már megírtuk portálunkon, hogy egy pécsi lány rabolta el a 32 éves sorozatsztár, Ember Márk szívét. A sokak által irigyelt leányzó Havasi Virág, aki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karán végzett kereskedelem és marketing alapszakon. Nemrég arról is beszámoltunk, hogy a szerelmesek augusztusban hivatalosan is kimondták a boldogító igent. 

Forrás: MW

A nagy nap után most az előzményekbe engedett betekintést Virág, aki a közösségi oldalán friss fotósorozatot osztott meg a lánybúcsúról, sok mosollyal, balatoni széllel és apró, személyes poénokkal. 

A szokásokat tartva, Virág szinte végig fehérben ragyogott. Márk, mint motívum, szinte az egész lánybúcsú alatt visszaköszönt. Kupicás poháron, a menyasszonyi tortába szúrva, de még Virág kalapján, a szívecskék között is ott díszelgett a színész arca. Az egyik felvételen a menyasszony rozmaringgal teli kosarat tart, ami a hagyomány szerint a hűség, az igaz szerelem, az emlékezés és az újjászületés jelképe - számolt be minderről a blikk.hu oldala is.

Virág a posztban így foglalta össze az élményt:

Nők, akik nélkül nem lennék az, aki. Barátok, akikkel évek, évtizedek óta szövetségben vagyunk. Régi és új család, akikkel együtt váltunk valami még kerekebbé. Szívcsücskök, akik a város, az ország vagy a világ másik végén vannak éppen, ezért nincsenek ezeken a képeken, de velem mindig. Csodálatos embereket kaptam magam mellé, akik csodálatos módon mondtak búcsút a lányságomnak. Köszönöm, hogy vagytok!


 

 

 

