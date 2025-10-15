Az összes koncertjét lemondta a népszerű magyar zenekar, Pécsen kezdődött a baj...

„Sajnos rossz hírrel kell jelentkeznünk! Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet!” – áll a zenekar közleményében.

Fotó: Pesthy Márton / Forrás: MW

A zenekar tagjai hozzátették, hogy nagyon sajnálják a kialakult helyzetet, de bíznak benne, hogy jövőre ismét színpadra állhatnak:

„Bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!”

A Vad Fruttik azt ígéri, hogy a későbbiekben új időpontokkal és friss információkkal jelentkeznek.

A zenekar köszönetet mondott a rajongóknak a megértésért és támogatásért ebben a nehéz időszakban.

„Köszönjük a megértéseteket és a támogatásotokat!” – zárta üzenetét a Vad Fruttik.

Pécsett kezdődött a probléma a Vad Fruttik énekesével

Mint az szeptember második felében a bama.hu megírta, az utolsó pillanatban kellett lemondania a pécsi fellépését a Vad Fruttik együttesének.

A fellépésre szeptember 18-án került volna sor, ám sajnálatos módon a zenekar nem tudott színpadra lépni. Ennek indokát az együttes a Facebook-oldalán közölte, mely szerint a zenekar frontemberének hangszálai beéneklés közben beödémásodtak. Az énekes Pécsre még egészségesen indult el, azonban a helyszíni próbán kiderült, hogy az éneklést a helyi mentőorvos megtiltotta, ugyanis az sérthette volna Likó Marcell hangját.