Az összes koncertjét lemondta a népszerű magyar zenekar, Pécsen kezdődött a baj...
Szomorú hírt közölt rajongóival az együttes: a zenekar egészségügyi okok miatt kénytelen lemondani minden, 2025-re meghirdetett koncertjét.
„Sajnos rossz hírrel kell jelentkeznünk! Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet!” – áll a zenekar közleményében.
A zenekar tagjai hozzátették, hogy nagyon sajnálják a kialakult helyzetet, de bíznak benne, hogy jövőre ismét színpadra állhatnak:
„Bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!”
A Vad Fruttik azt ígéri, hogy a későbbiekben új időpontokkal és friss információkkal jelentkeznek.
A zenekar köszönetet mondott a rajongóknak a megértésért és támogatásért ebben a nehéz időszakban.
„Köszönjük a megértéseteket és a támogatásotokat!” – zárta üzenetét a Vad Fruttik.
Pécsett kezdődött a probléma a Vad Fruttik énekesével
Mint az szeptember második felében a bama.hu megírta, az utolsó pillanatban kellett lemondania a pécsi fellépését a Vad Fruttik együttesének.
A fellépésre szeptember 18-án került volna sor, ám sajnálatos módon a zenekar nem tudott színpadra lépni. Ennek indokát az együttes a Facebook-oldalán közölte, mely szerint a zenekar frontemberének hangszálai beéneklés közben beödémásodtak. Az énekes Pécsre még egészségesen indult el, azonban a helyszíni próbán kiderült, hogy az éneklést a helyi mentőorvos megtiltotta, ugyanis az sérthette volna Likó Marcell hangját.